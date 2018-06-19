Експерти вибрали найкращий смартфон 2018 року

В рамках щорічної премії European Hardware Awards 2018 Європейська асоціація апаратного забезпечення назвала "Найкращий смартфон 2018 року".

Про це повідомляє 4pda.ru.

Цю номінацію виборов флагманський смартфон Huawei P20 Pro.

В рамках премії European Hardware Awards обирають найкращі пристрої у сфері електроніки, представлені на європейському ринку. Претендентів обирають експерти з провідних галузевих видань. У 2018 році в голосуванні брали участь понад 100 редакторів.

Читайте також: Смартфон Huawei P20 Pro побив черговий рекорд

Як відомо, Huawei P20 Pro став першим в світі смартфоном з потрійною камерою, розроблену компанією Leica. Смартфон працює на процесорі, що підтримує штучний інтелект, що дає змогу отримувати більш якісні фотографії.

Потрійна камера забезпечує потрійний оптичний і п'ятикратний гібридний зум. Експерти авторитетного ресурсу DxOMark оцінили камеру Huawei P20 Pro сумарною оцінкою 109 балів, що стало найвищим показником серед смартфонів.

"Ця премія – ще одне підтвердження значних досягнень Huawei P20 Pro, яке зміцнює статус Huawei як лідера галузі", – заявив віце-президент підрозділу мобільних пристроїв Huawei Consumer Business Group Брюс Лі.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно