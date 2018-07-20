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Експерти високо оцінили камеру "вбивці флагманів" смартфона OnePlus 6

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Експерти високо оцінили камеру OnePlus 6
Експерти високо оцінили камеру OnePlus 6 / Фото з відкритих джерел

Смартфон OnePlus 6 став одним із найцікавішим смартфонів року. Його вже охрестили "вбивцею флагманів", адже він отримав потужні характеристики за доступну вартість.

Про це пише wylsa.com.

Експерти з DxOMark протестували камеру смартфона та оцінили її роботу у 96 балів. До прикладу, це на 2 бали вище, ніж робота камери iPhone 8 Plus і Samsung Galaxy Note 8, але на один бал гірше iPhone X, Huawei Mate 10 Pro і Xiaomi Mi Mix 2s.

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Так, якість фото експерти оцінили у 100 балів, а відео всього на 88.

Як знімає OnePlus 6

Як знімає OnePlus 6

Зокрема, непогані фотографії робить смартфон в умовах недостатнього освітлення. Щоправда, із портретним режимом смартфон справляється не дуже добре.

Як знімає OnePlus 6

OnePlus 6 дуже якісні фото

А от відео OnePlus 6 робить на порядок нижче, ніж якість фотографій. Наприклад, проблеми виникають під час зйомки у поганому освітленні. Одна з найбільших проблем – недостатня деталізація. Також експерти виділяють надмірну різкість під час запису в темряві.

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Теги: Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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