Експерти високо оцінили камеру "вбивці флагманів" смартфона OnePlus 6

Смартфон OnePlus 6 став одним із найцікавішим смартфонів року. Його вже охрестили "вбивцею флагманів", адже він отримав потужні характеристики за доступну вартість.

Про це пише wylsa.com.

Експерти з DxOMark протестували камеру смартфона та оцінили її роботу у 96 балів. До прикладу, це на 2 бали вище, ніж робота камери iPhone 8 Plus і Samsung Galaxy Note 8, але на один бал гірше iPhone X, Huawei Mate 10 Pro і Xiaomi Mi Mix 2s.

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Так, якість фото експерти оцінили у 100 балів, а відео всього на 88.

Як знімає OnePlus 6

Зокрема, непогані фотографії робить смартфон в умовах недостатнього освітлення. Щоправда, із портретним режимом смартфон справляється не дуже добре.

OnePlus 6 дуже якісні фото

А от відео OnePlus 6 робить на порядок нижче, ніж якість фотографій. Наприклад, проблеми виникають під час зйомки у поганому освітленні. Одна з найбільших проблем – недостатня деталізація. Також експерти виділяють надмірну різкість під час запису в темряві.

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