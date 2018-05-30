Експерти виявили в EOS ще одну критичну уразливість

Китайська компанія Qihoo 360, яка спеціалізується на інтернет-безпеці, повідомила, що спеціалісти виявили в проекті EOS "серію епічних уразливостей".

Про це повідомляє altcoin.

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Представники компанії повідомили, що уразливості, виявлені на платформі EOS, надають зловмисникам можливість доступу до вузлів мережі і дають їм можливість віддалено виконувати будь-який код і здійснювати "повний контроль" над транзакціями. Компанія стверджує, що така атака може потенційно "знищити" всю мережу.

Хакери отримують можливість атакувати мережу для створення смарт-контрактів, які містять шкідливий код, і публікувати їх в EOS мережі, а суперноди будуть просто збирати з них нові блоки.

Цей код може вплинути на всі вузли мережі, в тому числі на гаманці та криптовалютні біржі і, таким чином, надати зловмисникам доступ до приватних ключів.

Представники EOS ніяк не прокоментували повідомлення про уразливість, але представники Qihoo 360 заявили, що провідний розробник проекту Даніель Ларімер був повідомлений про проблеми і що робота над ними ведеться в рамках роботи над проблемою 3498 на Github.

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Запуск не повинен відбутися, якщо хоча б одна з цих вразливостей залишиться актуальною. Зробити реліз в такому вигляді – це значить піддати ризику всю мережу,

– йдеться в повідомленні Ларімера.

Help us find critical bugs in #EOSIO before our 1.0 release. $10K for every unique bug that can cause a crash, privilege escalation, or non-deterministic behavior in smart contracts. Offer subject to change, ID required, validity decided at the sole discretion of Block One. — Daniel Larimer (@bytemaster7) 28 травня 2018 р.

Тим часом, розробник проекту звернувся за додатковою допомогою в виявленні критичних помилок і пообіцяв приз в 10 тисяч доларів кожному, хто повідомить про нову критичну проблему.

Що таке EOS.IO? Це токен криптовалюти та блокчейн, який повинен функціонувати подібно до "розумної" платформи для просування децентралізованих додатків та автономної корпорації. За словами експертів, EOS.IO стане децентралізованою операційною системою, яка зможе застосовуватися в масштабах промисловості та зможе усунути транзакційні збори та проводити мільйони переказів за секунду.