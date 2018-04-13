15:31
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Експерти виявили вірус, який можна підхопити через Microsoft Word

357 Читать новость на русском
Експерти виявили вірус, який можна підхопити через Microsoft Word
Експерти виявили вірус, який можна підхопити через Microsoft Word / Фото з вільних джерел

Спеціалісти із компанії Menlo Security зафіксували хвилю кібератак на фінансові компанії та організації із IT-сектору. Захоплення контролю над комп’ютерами користувачів виконується поступово із застосуванням прогалин в безпеці Microsoft Word.

Про це повідомляє UBR.

Користувачі отримують заражені документи по електронній пошті. Варто зазначити, що такі посилання переважно розсилаються у великі компанії. У вкладеннях є файли із розширенням docx, а всередині цих вкладень є теги HTML із зараженими елементами.

Читайте також: Великобританія заявила про першу масштабну кібератаку проти "Ісламської держави"

Після потрапляння на комп’ютери користувачів, ці заражені елементи активізуються та завантажують наступний рівень інфікування – програмне забезпечення Form Book. Саме це програмне забезпечення передає комп’ютер в руки хакерів, адже вони отримують доступ до завантаження файлів, паролів та логінів, запуску програм.

Дана кібератака розрахована на американські і фірми Близького Сходу. Експерти підозрюють, що новий багатоступінчатий механізм – продукт роботи хакерського угруповання Cobalt (також відоме як Carbanak і Anunak).

Теги: Техно Ґаджети Кібербезпека хакери Хакерська атака Microsoft
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 15:02 "Північний потік-2" – це не головна газова загроза для України
Дмитро Снєгирьов 1446
All inclusive не для лінивих: активний відпочинок у турецькому Мармарисі
сьогодні, 14:02 All inclusive не для лінивих: активний відпочинок у турецькому Мармарисі
Олександра Кравчук 307
У Путіна створюють передумови для введення військ в Україну: СБУ назвала дату
сьогодні, 13:36 У Путіна створюють передумови для введення військ в Україну: СБУ назвала дату
2790
На Львівщині обвалилась стіна старовинного замку
сьогодні, 14:08 На Львівщині обвалилась стіна старовинного замку
858
Гнів Трапма: чи помстяться США за Сирію?
сьогодні, 12:01 Гнів Трапма: чи помстяться США за Сирію?
Наталія Лебідь 1581
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук