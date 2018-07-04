13:56
4 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
24°C 13°C
  • четвер
    26°C 15°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ненажерливі фанати Росії. День побєди
Вєсті Кремля
22:58, 3 липня
Вєсті.UA. Нові фантазії Омеляна. Шевченкові дні
Вєсті.UA
19:41, 3 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Інтернет

Експерти визначили найкращі ігри виставки E3 2018

234 Читать новость на русском
Найкращі ігри виставки E3 2018
Найкращі ігри виставки E3 2018 / Фото з вільних джерел

Ремейк хорора на виживання Resident Evil 2 від студії Capcom визнали найкращою грою виставки E3 2018, яка проходила минулого місяця. Перемогу в двох категоріях святкували Marvel's Spider-Man, Anthem, Cyberpunk 2077 і The Last of Us Part II.

Про це повідомляється на офіційному сайті Е3 2018.

Читайте також: Презентація Electronic Arts на Е3 2018: найяскравіші ігри компанії

На офіційному сайті заходу уточнюється, що в голосуванні взяли участь не всі ігри виставки, а лише ті, в які журналісти могли пограти особисто. Через це до списку не потрапили, наприклад, Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II, Death Stranding, Devil May Cry 5, Dying Light 2, Fallout 76, Wolfenstein: Youngblood, Control, Ghost of Tsushima і Gears 5. Втім, виняток для них зробили в трьох спеціальних номінаціях.

Найкращі ігри виставки E3 2018:

  1. Найкраща гра виставки – Resident Evil 2;
  2. Найкраща оригінальна гра – Dreams для PS4;
  3. Найкраща консольна гра – Marvel's Spider-Man;
  4. Найкраща гра для віртуальної / доповненої реальності – Tetris Effect;
  5. Найкраща гра для PC – Anthem;
  6. Найкраще апаратне забезпечення / периферійний пристрій – контролер Xbox Adaptive;
  7. Найкращий екшен – Anthem;
  8. Найкращий пригодницький екшн – Marvel's Spider-Man;
  9. Найкраща рольова гра – Kingdom Hearts III;
  10. Найкращий файтинг – Super Smash Bros. Ultimate;
  11. Найкраща гоночна гра – Forza Horizon 4;
  12. Найкраща спортивна гра – FIFA 19;
  13. Найкраща стратегія – Total War: Three Kingdoms;
  14. Найкраща соціальна / сімейна гра – Overcooked 2;
  15. Найкраща гра з онлайновим мультиплеєром – Battlefield V;
  16. Найкраща інді-гра – Ori and the Will of Wisps;
  17. Найкраща гра з довгостроковою підтримкою – Fortnite;
  18. Спеціальна нагорода за графіку – Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II і Ghost of Tsushima;
  19. Спеціальна нагорода за звук – The Last of Us Part II;
  20. Спеціальна нагорода за інновації – Cyberpunk 2077.

Варто зазначити, що до складу експертного журі увійшли представники понад півсотні найвідоміших ігрових журналів та інтернет-порталів: IGN, GameSpot, Polygon, Kotaku, Eurogamer, Game Informer, PC Gamer, та інші.

Трейлер найкращої гри виставки Е3 2018 – Resident Evil 2: дивіться відео

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Інтернет Ігри
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук