Експерти визначили найкращі ігри виставки E3 2018

Ремейк хорора на виживання Resident Evil 2 від студії Capcom визнали найкращою грою виставки E3 2018, яка проходила минулого місяця. Перемогу в двох категоріях святкували Marvel's Spider-Man, Anthem, Cyberpunk 2077 і The Last of Us Part II.

Про це повідомляється на офіційному сайті Е3 2018. Читайте також: Презентація Electronic Arts на Е3 2018: найяскравіші ігри компанії На офіційному сайті заходу уточнюється, що в голосуванні взяли участь не всі ігри виставки, а лише ті, в які журналісти могли пограти особисто. Через це до списку не потрапили, наприклад, Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II, Death Stranding, Devil May Cry 5, Dying Light 2, Fallout 76, Wolfenstein: Youngblood, Control, Ghost of Tsushima і Gears 5. Втім, виняток для них зробили в трьох спеціальних номінаціях. Найкращі ігри виставки E3 2018: Найкраща гра виставки – Resident Evil 2; Найкраща оригінальна гра – Dreams для PS4; Найкраща консольна гра – Marvel's Spider-Man; Найкраща гра для віртуальної / доповненої реальності – Tetris Effect; Найкраща гра для PC – Anthem; Найкраще апаратне забезпечення / периферійний пристрій – контролер Xbox Adaptive; Найкращий екшен – Anthem; Найкращий пригодницький екшн – Marvel's Spider-Man; Найкраща рольова гра – Kingdom Hearts III; Найкращий файтинг – Super Smash Bros. Ultimate; Найкраща гоночна гра – Forza Horizon 4; Найкраща спортивна гра – FIFA 19; Найкраща стратегія – Total War: Three Kingdoms; Найкраща соціальна / сімейна гра – Overcooked 2; Найкраща гра з онлайновим мультиплеєром – Battlefield V; Найкраща інді-гра – Ori and the Will of Wisps; Найкраща гра з довгостроковою підтримкою – Fortnite; Спеціальна нагорода за графіку – Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II і Ghost of Tsushima; Спеціальна нагорода за звук – The Last of Us Part II; Спеціальна нагорода за інновації – Cyberpunk 2077. Варто зазначити, що до складу експертного журі увійшли представники понад півсотні найвідоміших ігрових журналів та інтернет-порталів: IGN, GameSpot, Polygon, Kotaku, Eurogamer, Game Informer, PC Gamer, та інші. Трейлер найкращої гри виставки Е3 2018 – Resident Evil 2: дивіться відео Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.