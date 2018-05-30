19:22
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 10°C
  • четвер
    29°C 19°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Експерти визначили найміцніший смартфон 2018 року: результати вас здивують

728
Найміцніший смартфон 2018 року
Найміцніший смартфон 2018 року / Фото з вільних джерел

Смартфони від Motorola не такі відомі, як бренди Apple чи Samsung, проте вони вирізняються серед інших довговічністю. Видання TomsGuide щорічно публікує список найміцніших телефонів на ринку і в 2018 році Motorola Moto Z2 Force очолив цей список.

Дані випробувань смартфонів опублікували на сайті TomsGuide.

Читайте також: Дизайн Xiaomi Mi8 розсекретили за день до офіційного анонсу: фото

Як доводять тести, найслабшим місцем телефонів є екран. Варто зазначити, що Motorola Moto Z2 Force прикритий захисним склом ShatterShield, яке набагато міцніше, ніж Gorilla Glass, а корпус смартфону виготовлений зі сплаву алюмінію, який використовують в аерокосмічній промисловості.

Під час тестування пристроїв журналісти кидали девайси різних виробників, зокрема Motorola, Apple, Samsung, LG, Huawei, Google і OnePlus на фанеру та бетон. У цьому випробуванні Moto Z2 Force отримав 8,5 балів з 10 та переміг у "гонці".

Всього всі смартфони піддалися 7 випробуванням. Їх кидали з висоти 1,2 і 1,8 метра (4 і 6 футів) екраном на фанеру. Потім з висоти 1,2 метра (4 фути) двічі на бетон – перший раз смартфони падали на нижній край, а другий раз – на екран. І те саме було зроблено з висоти 1,8 метра (6 футів). Після цих випробувань на Z2 Force залишилися кілька подряпин на нижньому ребрі, тоді як у більшості інших смартфонів розбилися екрани.

Найміцніший смартфон
Для випробування смартфонів їх кидали з різної висоти на різну поверхність

Проте, хоча і дисплей Motorola Moto Z2 Force стійкий до ударів, він не захищений від продрпин. Його можна з легкістю подряпати нігтями.

Читайте також: З’явилась інформація про вартість інноваційного смартфону Vivo Apex: ціна кусається

У фінальній частині тесту ґаджети покупали в унітазі із водою. Варто зазначити, що потрапляли вони туди із висоти 1,2 метра (4 фути). У цьому випадку Z2 Force не так добре впорався, адже в нього немає захисту від занурення у воду, він розрахований лише на захист від бризок. Тому апарат вимикався після занурення, проте після того як він просох, смартфон знову запрацював.

Найміцніший смартфон
Також ґаджети покупали в унітазі

Що стосується інших смартфонів, які брали участь у тесті, то всі вони витримали падіння на фанеру, але не пережили падіння не бетон.

Рейтинг найміцніших смартфонів із балами
Рейтинг найміцніших смартфонів із балами

Читайте також: Новий iPhone показали на "живих" фото: рішення Apple вас здивує

LG X Venture. Смартфон позиціонується як ударостійкий завдяки металевій рамці і посиленим кутам. Але екран не витримав падіння на бетон з 6 футів і потріскався. Після занурення у воду в смартфона перестав працювати мікрофон. Разом з тим, LG X Venture посів друге місце, набравши 6,6 балів.

Apple iPhone X. Екран не витримав падіння на бетон вже з 4 футів. Після потрапляння у воду смартфон кілька разів перезавантажувався, але потім продовжив працювати. Оцінка 6,2 бала.

LG V30. Екран потріскався після падіння на бетон з 6 футів. Занурення у воду він пережив, але пізніше у смартфона став приглушеним звук. Оцінка 6 балів.

Samsung Galaxy S9. Екран також не витримав зустріч з бетоном і потріскався. Але занурення у воду після цього смартфон пережив. Оцінка також 6 балів.

Motorola Moto G5 Plus. Цей бюджетник гідно тримався аж до падіння екраном на бетон з 4 футів. Екран потріскався, але смартфон залишався працездатним. Однак падіння з 6 футів на бетон його добило. Оцінка 5,1 балів.

Apple iPhone 8. Смартфон тріснув вже в момент удару об бетон корпусом. Два падіння екраном на бетон остаточно добили його. Оцінка 4,9 бала.

Samsung Galaxy Note 8. Не пережив падіння екраном на бетон. Оцінка 4,3 бала.

OnePlus 5T. По суті, з ним сталася та ж історія, що і з попередником. Він також набрав 4,3 бала.

Huawei Mate 10 Pro. Та сама картина – розбитий екран при падінні на бетон. Оцінка 4,3 бала.

Google Pixel 2 XL. Те саме, бетон взяв верх. Оцінка 4,3 бала.

iPhone SE. І тут бетон переміг зі ще більшим відривом. Оцінка 3,9 бала.

Теги: Смартфони Техно Google Samsung Huawei Motorola Apple LG
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Воскресіння Аркадія Бабченка: як інсценували
сьогодні, 19:15 Воскресіння Аркадія Бабченка: як інсценували "вбивство" журналіста та чому це важливо
Євгенія Мазур 178
Переговори щодо Донбасу: чому процес зупинився і коли може відновитися?
сьогодні, 19:02 Переговори щодо Донбасу: чому процес зупинився і коли може відновитися?
Інна Жолобович 104
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
сьогодні, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
4345
Кримський міст: хто з українських президентів дав письмовий дозвіл Росії на будівництво
сьогодні, 18:03 Кримський міст: хто з українських президентів дав письмовий дозвіл Росії на будівництво
Віталій Дейнега 1625
Темные времена настали давно, сейчас только началась активная фаза
сьогодні, 17:01 Темные времена настали давно, сейчас только началась активная фаза
Семен Кабакаєв 4517
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук