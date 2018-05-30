Експерти визначили найміцніший смартфон 2018 року: результати вас здивують

Смартфони від Motorola не такі відомі, як бренди Apple чи Samsung, проте вони вирізняються серед інших довговічністю. Видання TomsGuide щорічно публікує список найміцніших телефонів на ринку і в 2018 році Motorola Moto Z2 Force очолив цей список.

Дані випробувань смартфонів опублікували на сайті TomsGuide.

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Як доводять тести, найслабшим місцем телефонів є екран. Варто зазначити, що Motorola Moto Z2 Force прикритий захисним склом ShatterShield, яке набагато міцніше, ніж Gorilla Glass, а корпус смартфону виготовлений зі сплаву алюмінію, який використовують в аерокосмічній промисловості.

Під час тестування пристроїв журналісти кидали девайси різних виробників, зокрема Motorola, Apple, Samsung, LG, Huawei, Google і OnePlus на фанеру та бетон. У цьому випробуванні Moto Z2 Force отримав 8,5 балів з 10 та переміг у "гонці".

Всього всі смартфони піддалися 7 випробуванням. Їх кидали з висоти 1,2 і 1,8 метра (4 і 6 футів) екраном на фанеру. Потім з висоти 1,2 метра (4 фути) двічі на бетон – перший раз смартфони падали на нижній край, а другий раз – на екран. І те саме було зроблено з висоти 1,8 метра (6 футів). Після цих випробувань на Z2 Force залишилися кілька подряпин на нижньому ребрі, тоді як у більшості інших смартфонів розбилися екрани.



Для випробування смартфонів їх кидали з різної висоти на різну поверхність

Проте, хоча і дисплей Motorola Moto Z2 Force стійкий до ударів, він не захищений від продрпин. Його можна з легкістю подряпати нігтями.

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У фінальній частині тесту ґаджети покупали в унітазі із водою. Варто зазначити, що потрапляли вони туди із висоти 1,2 метра (4 фути). У цьому випадку Z2 Force не так добре впорався, адже в нього немає захисту від занурення у воду, він розрахований лише на захист від бризок. Тому апарат вимикався після занурення, проте після того як він просох, смартфон знову запрацював.



Також ґаджети покупали в унітазі

Що стосується інших смартфонів, які брали участь у тесті, то всі вони витримали падіння на фанеру, але не пережили падіння не бетон.



Рейтинг найміцніших смартфонів із балами

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LG X Venture. Смартфон позиціонується як ударостійкий завдяки металевій рамці і посиленим кутам. Але екран не витримав падіння на бетон з 6 футів і потріскався. Після занурення у воду в смартфона перестав працювати мікрофон. Разом з тим, LG X Venture посів друге місце, набравши 6,6 балів.

Apple iPhone X. Екран не витримав падіння на бетон вже з 4 футів. Після потрапляння у воду смартфон кілька разів перезавантажувався, але потім продовжив працювати. Оцінка 6,2 бала.

LG V30. Екран потріскався після падіння на бетон з 6 футів. Занурення у воду він пережив, але пізніше у смартфона став приглушеним звук. Оцінка 6 балів.

Samsung Galaxy S9. Екран також не витримав зустріч з бетоном і потріскався. Але занурення у воду після цього смартфон пережив. Оцінка також 6 балів.

Motorola Moto G5 Plus. Цей бюджетник гідно тримався аж до падіння екраном на бетон з 4 футів. Екран потріскався, але смартфон залишався працездатним. Однак падіння з 6 футів на бетон його добило. Оцінка 5,1 балів.

Apple iPhone 8. Смартфон тріснув вже в момент удару об бетон корпусом. Два падіння екраном на бетон остаточно добили його. Оцінка 4,9 бала.

Samsung Galaxy Note 8. Не пережив падіння екраном на бетон. Оцінка 4,3 бала.

OnePlus 5T. По суті, з ним сталася та ж історія, що і з попередником. Він також набрав 4,3 бала.

Huawei Mate 10 Pro. Та сама картина – розбитий екран при падінні на бетон. Оцінка 4,3 бала.

Google Pixel 2 XL. Те саме, бетон взяв верх. Оцінка 4,3 бала.

iPhone SE. І тут бетон переміг зі ще більшим відривом. Оцінка 3,9 бала.