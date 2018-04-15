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Експерти знайшли в Google Play небезпечні "антивіруси" для Android

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Експерти знайшли в Google Play небезпечні
Експерти знайшли в Google Play небезпечні "антивіруси" для Android / Фото з вільних джерел

В інтернет-магазині Google Play фахівці виявили 35 підроблених антивірусних програм, які можуть завдати серйозної шкоди пристроям на базі Android.

Про це повідомляє iTech.

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Небезпечну знахідку виявили експерти компанії ESET. Програми, які видають себе за антивіруси, лише створюють відчуття безпеки, а насправді вони лише показують користувачам рекламу та створюють імітацію своєї роботи. Потенційно небезпечні додатки створюють так звані "білі" та "чорні" списки, в які потрапляють такі популярні програми, як Facebook, Instagram і Skype.

Небажані додатки видалені з Google Play після повідомлення фахівців ESET,
– йдеться в повідомленні компанії ESET.

Проте, до моменту видалення з Google Play ці підробки вже встигли завантажити в цілому близько 7 мільйонів ​​довірливих користувачів.

Теги: Техно Кібербезпека Інтернет хакери Google Play Android
Джерело: 24 Канал
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