Експертка розповіла, чому в Україні постала загроза зупинки багатьох водоканалів

Водоканали наразі знаходяться в досить складній ситуації, адже всі мають зрозуміти, що близько трьох місяців тому зупинився "ДніпроАзот" на профілактичні роботи, і всі водоканали на цей час мали певні запаси.

Про це розповіла віце-президент Асоціації водоканалів Ольга Бабій у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також: Місто Дніпро може залишитися без води

За її словами, "ДніпроАзот" мав відновити роботу ще на початку червня, але згодом через свого постачальника він повідомив, що не може цього зробити.

Саме тому водоканали залишилися на мінімальних запасах. Залишки хлору для безперебійної роботи на водоканалах наразі сягають від 3-4 діб до 14 діб – і це вже крайні строки,

– зазначила Ольга Бабій.



Структурна схема роботи заводу "ДніпроАзот"

Підприємство приймає природний газ, натомість виробляє азотні добрива та рідкий хлор. Як відомо, завод "ДніпроАзот" контролюється знаменитими олігархами – Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Станом на цей день завод досі роботу не відновив, хоча 17 липня була нарада урядовців за участю представників "ДніпроАзоту". Були поставлені певні задання, але через добу після зустрічі з’ясувалося, що завод так і не почав працювати,

– запевнила експертка.

Вона зазначила, що після проблем з цим заводом, вони почали шукати інші джерела виробництва і постачання азоту. Дуже багато є підприємств в Європі, зокрема Польщі, Угорщині та Румунії. Наразі з Румунії вже почали завозити перші партії хлору, але того об’єму не достатньо, адже наземним транспортом достатню кількість його завести нереально.

"Налагодження імпорту азоту – це не проблема, але нам потрібен час. "Київводоканал" веде перемовини з Узбекистаном, і вони вже готові імпортувати азот. Але отримати хлор ми зможемо лише в 20-30 числах серпня", – прокоментувала Ольга Бабій.

Вона також заявила, що якби така ситуація сталася в іншій країні, і це підприємство створило б на ринку такий дефіцит, то воно відразу заплатило б шалені штрафи, їх би визначили підприємством, яке впливає на небезпеку країни, і тоді величезні проблеми були б у власників. "А наша система законодавства дозволяє монополіям таке робити", – додала експертка.