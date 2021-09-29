Експоліцейський з Києва і кримінальний "авторитет" з Росії разом підробляли валюту

В Одесі судитимуть колишнього поліцейського з Києва та зловмисника з Росії. Разом вони виготовляли фальшиві долари, які привозили з Туреччини.

Зловмисник з Росії внесений до списку осіб, які загрожують безпеці України. Про це повідомили 29 вересня.

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Підробляли долари

25-річного зловмисника з Росії та колишнього 26-річного правоохоронця з Києва судитимуть за збут в Україні підроблених 1 000 доларів. Фальшиву валюту ввозили з Туреччини. До того ж іноземець входить до списку осіб, які загрожують національним інтересам та безпеці України.



Зловмисник з РФ та експоліцейський з Києва підробляли долари / Фото Одеської облпрокуратури

До чоловіка РНБО застосувала санкції. Крім того, проти зловмисника з РФ раніше склали акт за підозрою у хуліганстві.

Прокурори Одеси скерували до суду документи стосовно іноземця та киянина за фактом ввезення, зберігання та збуту підроблених доларів. За цей злочин передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Зловмисникам може загрожувати до 10 років в'язниці / Фото Одеської облпрокуратури