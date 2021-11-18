Адже їхнім опонентом виявився колишній харківський правоохоронець, який одразу дістав пістолет. Як наслідок, один із підлітків зазнав вогнепального поранення.

Напередодні У Дніпрі підлітки погрожували пістолетом перехожому: невдало зробив зауваження

Зауваження зайшло надто далеко

За даними слідчих, чоловік почав робити хлопцям зауваження щодо неправильного носіння масок. Студенти ж у відповідь лише нецензурно лаялись в адресу того.

Вони вийшли з вагона на платформу станції метро "Держпром". Там хлопці нібито призвели до загострення конфлікту – почали штовхати чоловіка.

Якраз тоді колишній працівник податкової поліції не втримався та дістав пістолет. Він зробив кілька пострілів вгору, а потім один у ногу студента.

Правоохоронці біля метро, де сталася стрілянина / Фото телеграму ХС

Що загрожує за такий вчинок

Коли експоліцейського затримали, він пояснив свої дії необхідною самообороною. Чоловік став фігурантом справи за статтею про хуліганство, яке скоїли із застосуванням вогнепальної зброї. Відповідна стаття передбачає від 3 до 7 років ув'язнення.



Посвідчення затриманого експравоохоронці / Фото Прокуратури Харківщини

Інша стрілянина в цей день

Також 17 листопада в Одесі викликали поліцію до квартири, в якій поневолили 2 жінок. Зловмисник поводився агресивно та влаштував стрілянину з пневматичного пістолета.

Коли правоохоронці прибули 2 потерпілих ховались у ванні. А ось чоловік мав явні ознаки наркотичного сп'яніння. Після затримання в його помешканні провели обшук. Там виявили не лише підозрілий білий порошок, а й фальшиві документи.