Через Дунайські порти вдалося перевезти понад 4 мільйони тонн зерна
Рекордний прохід суден із загальним обсягом 45 тисяч тонн було зафіксовано 27 серпня. Через гирло Бистре суднового ходу річкою Дунай – Чорне море пройшло 7 суден, а через румунський канал Суліна – 4.
До речі росія може не погодитися продовжувати "зернову угоду" й заявила про це на Радбезі ООН
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що з березня через Дунайські порти вдалося перевезти понад 4 мільйони тонн зерна. Кубраков наголосив, що на цей момент це більше, ніж усіма іншими видами транспорту.
Динаміка збільшення – суттєва. Якщо в березні наші порти обробляли на експорт тільки 16,5 тисяч тонн агропродукції, то вже в липні показник склав майже 1,4 мільйона тонн,
– сказав міністр.
Кубраков підкреслив, що потужність портів на Дунаї можна збільшити до 25 мільйонів тонн вантажів на рік.
У Мінінфраструктури нагадали, що на початку липня гирло Бистре суднового ходу річки Дунай – Чорне море стало доступне для проходу суден, які перевозять агропродукцію. Це відбулося завдяки звільненню Збройними Силами України острова Зміїний.
До цього захід в українські Дунайські порти був можливий винятково через канал Суліна, який проходить територією Румунії.
Україна експортувала перший мільйон тонн агропродукції
- Президент Володимир Зеленський 26 серпня розповів, що Україні вдалося вивезти перший мільйон тонн агропродукції від початку повномасштабної війни.
- За словами президента, відповідний обсяг агропродукції за майже місяць вивезли з трьох українських морських портів – Чорноморська, Одеси і Южного.
- Морські порти запрацювали після того, як Україна в Стамбулі підписала так звану "зернову угоду" з Туреччиною та ООН.
- Відповідно до угоди, кораблі, які експортують українське зерно Чорним морем, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль.
Раніше – з портів вийшли вже 10 суден із зерном: дивіться відео