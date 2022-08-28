Через Дунайські порти вдалося перевезти понад 4 мільйони тонн зерна

Рекордний прохід суден із загальним обсягом 45 тисяч тонн було зафіксовано 27 серпня. Через гирло Бистре суднового ходу річкою Дунай – Чорне море пройшло 7 суден, а через румунський канал Суліна – 4.

До речі росія може не погодитися продовжувати "зернову угоду" й заявила про це на Радбезі ООН

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що з березня через Дунайські порти вдалося перевезти понад 4 мільйони тонн зерна. Кубраков наголосив, що на цей момент це більше, ніж усіма іншими видами транспорту.

Динаміка збільшення – суттєва. Якщо в березні наші порти обробляли на експорт тільки 16,5 тисяч тонн агропродукції, то вже в липні показник склав майже 1,4 мільйона тонн,

– сказав міністр.

Кубраков підкреслив, що потужність портів на Дунаї можна збільшити до 25 мільйонів тонн вантажів на рік.

У Мінінфраструктури нагадали, що на початку липня гирло Бистре суднового ходу річки Дунай – Чорне море стало доступне для проходу суден, які перевозять агропродукцію. Це відбулося завдяки звільненню Збройними Силами України острова Зміїний.

До цього захід в українські Дунайські порти був можливий винятково через канал Суліна, який проходить територією Румунії.

Україна експортувала перший мільйон тонн агропродукції

Президент Володимир Зеленський 26 серпня розповів, що Україні вдалося вивезти перший мільйон тонн агропродукції від початку повномасштабної війни.

За словами президента, відповідний обсяг агропродукції за майже місяць вивезли з трьох українських морських портів – Чорноморська, Одеси і Южного.

Морські порти запрацювали після того, як Україна в Стамбулі підписала так звану "зернову угоду" з Туреччиною та ООН.

Відповідно до угоди, кораблі, які експортують українське зерно Чорним морем, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль.

Раніше – з портів вийшли вже 10 суден із зерном: дивіться відео