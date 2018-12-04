Експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався вдруге

У вівторок, 4 грудня, залізничний експрес "Центральний залізничний вокзал Києва – аеропорт Бориспіль" зламався вдруге від початку свого курсування. У поїзда виникли проблеми з двигуном.

Про це написав один з користувачів Facebook-спільноти "Форум залізничників України".

"Поїзд "Київ — аеропорт Бориспіль" заглох на перегоні Дарниця-Фармацевтична. Не запускається двигун. Стоїмо на перегоні", – написав Михайло Макаренко.

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Згодом у коментарях він додав, що двигун все ж вдалося запустити, проте рейковий автобус PESA 620М-011 так і не поїхав.

В результаті поїзд добрався до аеропорту "Бориспіль" з 30-хвилинним запізненням і то не самотужки – притягнув його туди тепловоз М62

В "Укрзалізниці" заявили, що "з'ясовуються обставини, аналізуються причини, вживаються заходи".



Повідомлення про поломку експреса з Києва до Борисполя

Нагадаємо, 30 листопада з Києва запустили рейковий експрес до Борисполя. Та вже 1 грудня швидкісний експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався в дорозі.



Чоловік, який планував скористатися послугами новенького експреса, аби дістатись до аеропорту "Бориспіль", спізнився на свій рейс. У результаті – "влетів" на 550 доларів, бо змушений був купити новий квиток.