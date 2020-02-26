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      Експрезиденти Польщі закликали допомогти українським заробітчанам: деталі

      - Читать новость на русском
      Українцям у Польщі хочуть полегшити умови праці / PAP

      Уряд Польщі повинен якнайшвидше затвердити довгострокову міграційну політику, що дозволить українцям нормально працювати у цій країні. На їхню думку, через складне міграційне законодавство втрачають польські роботодавці і загалом погіршується імідж Польщі.

      Про це мовиться у спільному зверненні до уряду Польщі, який оприлюднили у вівторок експрезиденти Олександр Кваснєвський та Броніслав Коморовський, повідомляє "Укрінформ".

      Знайте більше: Українці в Польщі: скільки заробляють, витрачають та де шукають роботу

      Експрезиденти Польщі переконані, що утримання високого темпу економічного розвитку можливе завдяки мігрантам з України, які обрали Польщу як місце роботи, а дедалі частіше – і проживання. За їхніми словами, завдяки присутності українських трудових мігрантів забезпечується конкурентоздатність польських підприємств.

      Водночас, з 2020 року Німеччина значно спрощує правила для трудових мігрантів з-поза меж ЄС, наслідком чого може стати відплив робочих рук із Польщі – особливо висококваліфікованих фахівців.

      На жаль, у цій сфері ми бачимо відсутність стратегічних рішень польського уряду,
      – визнали політики.

      Кваснєвський і Коморовський закликали у стислі строки запровадити прозорі адміністративні процедури для громадян України, які хочуть працювати у Польщі.

      Скільки українців у Польщі?

      Точну кількість українських заробітчан у Польщі не знає ніхто. Польща називає число від 800 тисяч до 1 мільйона. За іншими даними під час сезонних робіт кількість заробітчан сягає 2 мільйонів.

      Значна частка українців працює нелегально. Зокрема, у 2019 під час перевірок у Польщі виявили 15 тисяч нелегальних працівників, з яких 13,3 тисяч – українці.

      Цифри за 2019 рік щодо українських заробітчан у Польщі:
      98% цих дозволів на сезонну працю у Польщі видали українцям.
      91% дозволів на термін до 6 місяців видали українцям.
      74% дозволів на роботу терміном до 3 років також отримали українці.

      Українці були і залишаються основними трудовими мігрантами у Польщі. Проте майже половина українських заробітчан у Польщі планує поїхати в іншу країну. Найбільше у Німеччину, Чехію, США, Великобританію та країни Північної Європи. Цікаво, що ці напрямки є також популярними серед поляків. Такими є дані дослідження "Працівник з України: між Польщею та Німеччиною".


      Зарплати українців у Польщі за сферою / Інфографіка 24 каналу

      Зазначимо, що дослідження проводили у 2019 році. Тепер, коли мінімальні зарплати у Польщі суттєво зросли, то можна очікувати і вищих зарплат для українців.

      77% опитаних українців у 2018 заявили, що у Польщі переважно виконували фізичну роботу, 16% – працювали у сфері послуг, 3% – мали працю, пов’язану із інтелектуальною діяльністю, і лише 1% працювали на керівних посадах. Такі дані з посиланням на опитування повідомляють Факти.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Броніслав Коморовський Робота Новини Польщі Заробітчани
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