Ексрегіонал Кацуба задекларував 7 земельних ділянок за місяць під Харковом

Голова Харківської райради та колишній регіонал Володимир Кацуба задекларував 7 земельних ділянок. Загальна площа нових земель становить 37 гектарів.

Кацуба задекларував 7 нових ділянок з 10 вересня до початку жовтня. Уся земля розташовується в Дергачах Харківської області.

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7 ділянок вартістю мільйон

Загальна площа територій становить 37 гектарів. Про зміни в майновому стані чиновник повідомив у Єдиному держреєстрі декларацій.

Вартість ділянок:

188 тисяч гривень,

180 тисяч гривень,

дві ділянки за 162,8 тисячі гривень;

162,6 тисячі гривень;

147 тисяч гривень;

107 тисяч гривень.

Що відомо про Володимира Кацубу

Народний депутат України, член Партії регіонів до 2014 року.

Пізніше — член депутатської групи "Відродження".

Ексочільник Дергачівської райдержадміністрації, колишній військовослужбовець, підполковник запасу (прослужив 15 років у радянській армії).

Народився в Росії. До Харкова приїхав у 1972 році, щоб вступити до університету.

8 грудня 2020 був обраний головою Харківської районної ради.

Раніше Кацуба задекларував 28 земельних ділянок. З них 27 розташовуються в Малій Данилівці Дергачівського району та ще один – в Дергачах. Також чиновник має три квартири, житловий і дачний будинки і нежитлове приміщення. Таким чином колишній нардеп від Партії регіонів володіє 35-ма земельними ділянками.