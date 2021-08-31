Екссекретар міськради Кривого Рогу вийшов зі "Слуги народу" після скандалу з Вілкулом

Колишній секретар міськради Кривого Рогу вийшов із фракції "Слуга народу" та склав свої депутатські повноваження. Це трапилося після того, як він пішов з посади секретаря.

Єдине правильне рішення, – Олександр Котляр

Про складання депутатських повноважень Олександр Котляр заявив на сесії міськради 31 серпня. Він назвав це "єдиним правильним рішенням для себе".

Актуально "Слуги" заявили про "зраду" після призначення Вілкула тимчасовим мером Кривого Рогу

Минулого тижня я склав повноваження секретаря міської ради. Враховуючи те, що я обирався депутатом від партії "Слуга народу", єдиним правильним для себе рішенням вважаю скласти депутатські повноваження,

– сказав чиновник.

Колишній секретар міськради сподівається, що започатковані ним проєкти продовжать його колеги.

За рішення про позбавлення Котляра депутатства проголосував 51 депутат з 53 присутніх у залі. "Слуги" поки не знають, хто займе його місце.

Скандал у міськраді Кривого Рогу: що відомо