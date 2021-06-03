Ексслідчому СБУ повідомили про підозру через хабар у 80 тисяч доларів

Колишньому старшому слідчому управління Служби безпеки України в Одеській області повідомили про підозру. Справа стосується вимагання та одержання 80 тисяч доларів хабаря.

Про підозру ексслідчому 3 червня повідомили детективи НАБУ за сприяння головного управління внутрішньої безпеки СБУ за процесуального керівництва САП.

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Колишньому співробітнику СБУ повідомили про підозру

Повідомили старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області про підозру у вимаганні та одержанні 80 тисяч доларів неправомірної вигоди,

– зазначили у НАБУ.

За даними слідства, колишній співробітник СБУ в межах розслідування кримінального провадження за підозрою громадянина США вимагав та одержав від нього хабар. За гроші він погодився посприяти у пом'якшенні запобіжного заходу, скасуванні арешту майна та банківських рахунків іноземця.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП тривають з лютого 2020 року.