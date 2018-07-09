Екстравагантний Сергій Полунін знявся для німецького Vogue: фото
Знаменитий український танцюрист Сергій Полунін знявся для липневого номера німецького Vogue.
У фотосесії під назвою "Сучасне мистецтво" Сергій позував у нетипових образах, зокрема, у білизні.
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Для зйомки Полунін використав танцювальні рухи, які додали динаміки чорно-білим кадрам.
Разом із Сергієм в проекті брала участь модель Фран Саммерс. Авторами фотосесії став дует фешн-фотографів Луїджі Мурено і Янго Хенце.
Сергій Полунін для Vogue Germany
Джерело: 24 Канал
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