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Екстремал із Запоріжжя вирушив у плавання на сапборді, щоб зібрати гроші для хворих

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Підкорити усе Дніпро на єдиній дошці – на таке досягнення замахнувся Антон Бондаренко. Він вирушив в екстремальну мандрівку на сапборді здолавши 800 кілометрів.

Після трьох тижнів водних мандрівок, Антона зустріли у Херсоні. Він вирішив підкорити Дніпро на сапборді – спеціальній дошці для плавання з одним веслом. Херсон став дев’ятим містом, куди причалив сапбордист. Усі речі вмістились у парі водостійких мішків. 

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"Була ситуація, коли я просто спав на воді", – згадує сапбордист Антон Бондаренко.


У кожному місті екстремал залишає наліпку

За час мандрівки Антон подолав уже п’ять водосховищ. Каже, що саме ці ділянки далися найважче. У кожному місті екстремал залишає символічну наліпку. На ній – його маршрут. Експедиція Антона Бондаренка – благодійна. Дорогою сапбордист збирає гроші для родини знайомих, які страждають на генетичну хворобу.

Потрібен апарат Аташерова, який допоможе їм жити. На зустрічі з журналістами та у соціальних мережах я розповідаю про їхню проблему. Відтак кожен охочий може зробити свою пожертву,
– наголоив сапбордист Антон Бондаренко.

Антон Бондаренко подолав майже 800 кілометрів, попереду – ще 200. Екстремальна експедиція може стати Національним рекордом. Фінішуватиме саббордист в Одесі вже за лічені дні. Там його зустрічатимуть представники Національної Книги рекордів України, щоб зафіксувати чергове досягнення. 


Херсон став 9 містом у подорожі Антона Бондаренка

Теги: Новини України Волонтери Новини Херсона
Джерело: 24 канал
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