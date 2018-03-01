Екстремали в Одесі влаштували нічні катання на сноубордах: веселе відео

Екстремали в Одесі влаштували нічні катання на сноубордах / Фото з соцмереж

Одеса продовжує потерпати від сильних снігопадів. Однак, дехто бачить у негоді і позитив. Так, декілька місцевих екстремалі вирішили скористатися складними погодними умовами та влаштували катання на сноубордах.