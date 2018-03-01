Екстремали в Одесі влаштували нічні катання на сноубордах: веселе відео
Одеса продовжує потерпати від сильних снігопадів. Однак, дехто бачить у негоді і позитив. Так, декілька місцевих екстремалі вирішили скористатися складними погодними умовами та влаштували катання на сноубордах.
Відповідні фото та відео опублікував користувач Євген Лата у своєму Facebook.
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Катання влаштували вночі, коли вулиці міста спорожніли.
"У нас було три машини, сноуборди, санки і 15 друзів-екстремалів", – прокоментував відео користувач.
До речі, складна ситуація з погодою залишатиметься в Україні і надалі. Більше того, вже в другій половині 2 березня на південь України увірветься черговий активний циклон з районів Середземномор`я. Тож варто очікувати посилення снігопадів.