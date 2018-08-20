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Екстремальна розвага та вечірка: Вілл Сміт розповів, як відсвяткує свій ювілей

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Вілл Сміт
Вілл Сміт

Голлівудський актор Вілл Сміт вже готується до святкування свого 50-го дня народження. 25 вересня знаменитість візьме участь в екстремальній розвазі та проведе вечірку.

Вілл Сміт – один із найпопулярніших акторів Голлівуду. Як і у кінострічках, зірка полюбляє робити екстремальні та непередбачувані вчинки, дивуючи своїх прихильників у мережі. Так, Вілл Сміт сходив на побачення зі справжнім роботом та станцював на даху моста в Будапешті. 

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Та це не всі сюрпризи, які Вілл Сміт реалізує до 50-річчя. Чоловік на свій ювілей, 25 вересня, має намір стрибнути у Великий каньйон. Вілл Сміт зробить це з гвинтокрила, прив'язавши свої ноги до спеціального каната. 

Незвичну витівку актор поєднає з благодійністю. Вілл Сміт запропонував прихильникам стрибнути разом з ним у Великий каньйон. Для цього люди візьмуть участь у розіграші, долучитись до якого зможуть ті, хто здійснить пожертву в розмірі 10 доларів на освітню програму Global Citizen. 

Окрім стрибка з Віллом Смітом, переможець зможе поспілкуватись з родиною актора та з самим іменинником. Для прихильника знаменитість замовить та оплатить житло і переліт до штату Аризона, де розташований Великий каньйон. 

Дивіться відео-звернення Вілла Сміта про святкування дня народження: 

 

Хто такий Вілл Сміт?
Один із найпопулярніших голлівудських акторів. Вілл Сміт знявся у фільмах "Люди в чорному", "Я – робот", "Прихована краса", "Загін самогубців", "Фокус", "Сім душ" та десятках інших кінострічок. Щодо особистого життя, то актор в 1997 році вдруге одружився. Його обраниця – Джада Пінкетт-Сміт – досі залишається його коханою. Щасливе подружжя виховує двох дітей. Окрім цього, у Вілла Сміта є син від першого шлюбу з акторкою Шері Зампіною.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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