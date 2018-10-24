Екстремальні розваги та салон краси: подружжя Бекхемів показало яскравий відпочинок з дітьми

На запрошення герцогів Сассекських принца Гаррі та Меган Маркл знамените голлівудське подружжя Бекхемів вирушило до сонячної Австралії. На відпочинок Девід та Вікторія поїхали зі своїми дітьми.

Знаменитості взяли участь у відкритті "Ігор нескорених" у Сіднеї. Однак після того, як Вікторія і Девід Бекхеми підтримали своїх королівських друзів, вирішили перетворити поїздку на справжній сімейний відпочинок із захопливими розвагами.

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Відомо, що у понеділок, 22 жовтня, екс-футболіст повів своїх синів кататись на квадроциклах та підкорювати міст. Екстремальні розваги для підлітків Круза та Ромео він влаштував у парку Glenworth Valley Outdoor Adventures, що розташований в годині їзди від Сіднея.

Дуже особливий день: мав змогу взяти синів на вершину гавані,

– похизувався Девід Бекхем, додавши фото.



Девід Бекхем із синами Крузом та Ромео / фото із соцмереж



Екстремальні розваги Бекхемів / фото із соцмереж

Водночас Вікторія Бекхем та її донька Харпер обрали у Сіднеї інші розваги. Зірка показала знімок, на якому вона з дівчинкою розглядає свіжий випуск журналу Vogue, головною героїнею якого стала Бекхем.

Дівчачий день у Сіднеї, – лаконічно написала вона.



Вікторія Бекхем з донькою Харпер / соцмережі

До слова, поки пара перебуває в Австралії, їхній маєток у Великобританії ледь не пограбували. Невідомі посеред дня намагались проникнути до будинку, однак їм завадили відвідувачі ресторану, що розташований неподалік помешкання Бекхемів. Наразі правоохоронці встановлюють імена грабіжників, а Девід Бекхем посилив охорону маєтку.