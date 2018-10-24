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      Екстремальні розваги та салон краси: подружжя Бекхемів показало яскравий відпочинок з дітьми

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      Девід та Вікторія Бекхем
      Девід та Вікторія Бекхем / Фото із соцмереж

      На запрошення герцогів Сассекських принца Гаррі та Меган Маркл знамените голлівудське подружжя Бекхемів вирушило до сонячної Австралії. На відпочинок Девід та Вікторія поїхали зі своїми дітьми.

      Знаменитості взяли участь у відкритті "Ігор нескорених" у Сіднеї. Однак після того, як Вікторія і Девід Бекхеми підтримали своїх королівських друзів, вирішили перетворити поїздку на справжній сімейний відпочинок із захопливими розвагами.

      Читайте також: Вікторія Бекхем проплакала два дні після публічних зізнань чоловіка про їхній шлюб: подробиці

      Відомо, що у понеділок, 22 жовтня, екс-футболіст повів своїх синів кататись на квадроциклах та підкорювати міст. Екстремальні розваги для підлітків Круза та Ромео він влаштував у парку Glenworth Valley Outdoor Adventures, що розташований в годині їзди від Сіднея. 

      Дуже особливий день: мав змогу взяти синів на вершину гавані,
      – похизувався Девід Бекхем, додавши фото. 


      Девід Бекхем із синами Крузом та Ромео / фото із соцмереж


      Екстремальні розваги Бекхемів / фото із соцмереж

      Водночас Вікторія Бекхем та її донька Харпер обрали у Сіднеї інші розваги. Зірка показала знімок, на якому вона з дівчинкою розглядає свіжий випуск журналу Vogue, головною героїнею якого стала Бекхем. 

      Дівчачий день у Сіднеї, – лаконічно написала вона. 


      Вікторія Бекхем з донькою Харпер / соцмережі

      До слова, поки пара перебуває в Австралії, їхній маєток у Великобританії ледь не пограбували. Невідомі посеред дня намагались проникнути до будинку, однак їм завадили відвідувачі ресторану, що розташований неподалік помешкання Бекхемів. Наразі правоохоронці встановлюють імена грабіжників, а Девід Бекхем посилив охорону маєтку. 

      Теги: LifeStyle Австралія відпочинок Вікторія Бекхем
      Джерело: 24 Канал
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