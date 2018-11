Екстремальний Ghostemane презентує новий альбом у Києві

Американський андерграундний репер Ghostemane виступить у Києві 4 лютого у клубі Atlas.

Ерік Гоуст (справжнє ім’я музиканта) приїде в Україну не з порожніми руками. Цей раз репер презентує новий альбому N/O/I/S/E, який неочікувано випустив на початку жовтня. Втім, так він робить з усіма своїми релізами, яких налічується до трьох-чотирьох на рік. До цього у Еріка була 12-місячна перерва, щоб перевести дух і зібратися з силам.

Читайте також: El Кравчук повертається на сцену: зірка 90-х виступив на Х-факторі

Платівка названа абревіатурою N/O/I/S/E, що означає "No One Is Safe from Evil" містить 12 треків тривалістю півгодини. Настрій релізу можна зрозуміти по обкладинці. На ній зображена руку з роздутими венами, яка тримає потерту, але дуже зазубрену пилу.

Ghostemane виділяється серед інших реперів, бо виконанує пісні під треповий біт. Музикант не обмежує себе одним жанром і продовжує екстримально вигадувати щось нове. Кожен його трек – синтез хіп-хопу, дез-металу, блек-металу, хард-року і хардкору. На цю музику Ghostemane "підсадив" брат. Вона дала сили впоратись зі смертю батька і стала поштовхом до майбутньої кар’єри.

Перші треки Ерік Гоуст випустив у 2014-у. Сьогодні на рахунку репера більше, ніж 15 релізів, а якість треків залишається на висоті.

Довговолосий, у татуюваннях і малоусміхнений репер вкотре продемонструє своїм українським фанам силу музику. Концерти Ghostemane – повна темрява, в яку зрідка вривається неонове світло. Тіснота, постійна напруга і піт, що стікає по шиї за комір. І, звичайно, стрибки в поєднанні з недитячим слемом. Багато слему. Платівка N/O/I/S/E дасть фору по нещадному звуковому шаманізму.

Моя мета – рухатися далі, поєднуючи жанри і створюючи щось для всіх слухачів: незалежно від того шанувальник ти блек-металу, хіп-хопу чи навіть індастріалу,

– повторює артист в кожному зі своїх інтерв'ю.

Ghostemane виступить у Києві

У квітні цього ж року ексцентричний Ерік Гоуст вже давав концерти у Києві. Тоді хіп-хоп репер зібрав фанатів у клубі Closer, який був переповнений. Цього разу андерграундний репер бере нову висоту й збере київський клуб Atlas 4 лютого 2019 року.

Хто такий Ghostemane? Ерік Гоуст (справжнє ім’я музиканта) народився 15 квітня 1991 року. Відомий американський репер, який прославився через свій нетиповий стиль виконання пісень та поєднання хіп-хопу з іншими жанрами. Пісні артиста наповнені текстами про містику, вбивства, демонів та бісів. Серед найвідоміших треків: "Retrograde", "Andromeda", "Venom" і "Mercury". Остання набрала більше 90 мільйонів переглядів на YouTube.

Ghostemane "Mercury" – дивіться відео: