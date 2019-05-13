Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівки з білорусами у гірську річку на Прикарпатті

Подробиці трагедії із білоруськими туристами у Карпатах та важливі висновки, які має зробити з цієї історії кожен із нас. 6 травня стало відомо про смерть трьох людей. Вони були пасажирами автомобіля, який віз їх на рафтинг до річки Черемош.

Причиною стала мокра дорога, на якій машина зірвалася з 40 метрового обриву та впала у річку. Такими були перші повідомлення про цю сумну подію.

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На перший погляд, здається, що це нещасний випадок. Проте, коли починають з'являтися подробиці, вивчатися документи та віднаходитись у кеші відімкнені після трагедії інтернет-сторінки цієї так званої чи то туристичної, чи то логістичної фірми, то приходить розуміння того, що оцей прикрий фінал – не випадковість.

Це велика проблема вітчизняного туристичного сервісу, і скоріше – констатація його відсутності та відсутності контролю. З огляду на повідомлення рятувальників та поліції, авто "ГАЗ-66", який віз понад 20 туристів на гірській дорозі впав у річку. Троє туристів, які саме були у кабіні разом із водієм, не змогли вибратися і загинули. Це дві молоді дівчини та молодий хлопець, який був старшим у групі.

Отримали серйозні травми, але лишились живими усі ті, хто сидів у кузові – вони просто порозлітались у різні боки. Більший шок, що водій відбувся подряпинами, а коли його оглянули медики та йому довелося проти драгер, то виявилося, що він був напідпитку. У крові виявили 0.9 проміле – це відповідає приблизно 300 грамам випитої горілки.

Поліція відзвітувала – водія взяли під варту, а також власне організатора оцього рафтинг-туру, який виявився ще й керівником ГО "ФЕДЕРАЦІЯ РАФТИНГУ ПРИКАРПАТТЯ". От і вся інформація про подію.

Чи була туристична подія ліцензованою, чи мали туристи страховку, хто відповідав за їхні життя? Інформації про це нуль. І знаєте, я справді згадала особисту нещодавню подорож до Карпат, про джипи, автобуси, які стоять попід підніжжями гір та пропонують незабутні екскурсії.



Через аварію загинуло троє людей

Здебільшого – це звичайні місцеві мешканці, що пропонують послуги на доброму слові, без будь-яких чеків, просто, щоб підзаробити. Говорити про централізовану організацію турів, про наявність ліцензій, про техогляд транспорту та про банальні страховки – насправді просто зайве.

Офіційні джерела не повідомляли імен затриманих. Але дізнатися їх можна завдяки сучасним електронним реєстрам – не проблема.

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Керівник го "Федерація рафтингу Прикарпаття" – мешканець Коломиї Віктор Кавацюк. Фірма, від якої туристи прямували на рафтинг Черемошем має назву "Рафтинг-парк" (і це геть не юридична назва), мала до речі великий сайт із переліком послуг – це і прогулянки по горах на всюдихідних машинах, це й екскурсії гірськими селами.

Це й той самий рафтинг, на який прямували білоруські туристи. Сам сайт зараз відімкнений, але він зберігся у кеші. І тут можна знайти усі фото тої злополучної автівки, яка зірвалась з туристами у прірву.



Віктор Кавацюк \\ facebook.com/viktor.kavacyuk

На кадрах рятувальників важко розібрати, що то була за машина. Кабіна геть розтрощена, схоже, що ніби Mercedes. Проте поліція повідомляла про вітчизняний "ГАЗ-66", і за номерами у реєстрах – теж "ГАЗ-66". Щоправда, ті самі реєстри видають – авто вантажне, тобто не призначене для перевезення пасажирів, і воно було переобладнане.

На сайті, на якому рекламували туристичні послуги, теж є фото авто. Видно, що кабіна точно не рідна, згодом вона стане домовиною для трьох туристів, а от в кузові встановлені пасажирські сидіння по бортах.



Фото з сайту туристичних послуг



Фото з сайту туристичних послуг

Пасків безпеки там теж не видно. Звісно, їх там не було. Це звичайний вантажний автомобіль, він віз не дрова, він віз людей крутою гірською дорогою. Гарантії, що із такої екскурсії ти вийдеш живим-неушкодженим? Жодної. Сподіватися можна хіба на професіоналізм водія та на Всевишнього.

Проте, як показала експертиза, кількість проміле була дуже висока. Авто було переобладнане та не призначене для перевезення людей – це перший і дуже важливий фактор, що міг стати основною причиною трагедії.

Друге, відомо, що поліція порушила провадження та затримала голову ГО "Федерація рафтингу Прикарпаття" Віктора Кавацюка. Насправді про нього в мережі дуже мало інформації, чого не скажеш про напевне його сина.

Сергій Кавацюк, син Віктора, на своїй сторінці у Facebook він рекламує рафтинг-тури та дає посилання на сайт "рафтинг-парку", який на сьогодні відключений. Вартість отакої екскурсії 450 гривень на людину. Виїзди – ледь не кожного дня.



Сергій Кавацюк

У білоруській групі було понад 20 людей. З одного сплаву заробіток близько 9 тисяч гривень. Очевидно, це був сімейний бізнес Кавацюків, бо окрім рафтингу вони пропонували проживання в дерев'яному будиночку та різноманітні екскурсії по Карпатах.

Судячи із фотографій комплексу, мали для цього три всюдиходи. Бізнес активно рекламували, ймовірно, справи йшли дуже і дуже непогано, до того як сталася ця трагічна пригода.

На місці білоруських туристів може опинитися будь-хто, охочий відпочити в Україні. Пан Кавацюк, який був організатором цього туру, навряд чи, виставляв туристам офіційний рахунок-фактуру на надання туристичних послуг.

Його син лише виставляв фото, відео та рекламував рафтинг-тури в інтернеті. Документальних юридичних доказів їхньої причетності до трагедії в ході слідства може просто не знайтися. Їх просто ніколи, ймовірно, й не було.



Бізнес будувався на словах. Адже зазвичай такі тури формуються в Viber переписках та оплачуються готівкою, без документів. Це реалії вітчизняного туристичного бізнесу і так званого туристичного сервісу.

Турист – абсолютно безправний. Йому доводиться вірити на слово, що послуга, за яку він заплатить, буде якісною. Жодних інших гарантій. А ще є інший, так, банальний варіант – взагалі відмовитися від такого непевного задоволення. Але залишитися живим.

Звісно, можна ще 100 разів казати про чиновників, які недостатньо пильно контролюють отакі так звані "туристичні фірми", і якби належним чином перевіряли на якому транспорті возять туристів у гори, і чи присутня елементарна техніка безпеки, і чи проходять водії медогляд перед виїздом. Тоді б давно могли б зробити припис чи заборонити такий вид діяльності.

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Могли б. Але, повторюся, не варто забувати про українські реалії. Тож, що обирати – справа кожного. Проте жага гострих відчуттів та екстриму не має затьмарювати здорового глузду. Ваша безпека – лише у ваших руках.