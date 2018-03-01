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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ексцентричний Ghostemane виступить в Україні

76 Читать новость на русском
Ghostemane виступить в Україні
Ghostemane виступить в Україні

Один з найбільш ексцентричних хіп-хоп артистів Ghostemane виступить у Києві 18 квітня у клубі Closer.

Активна, якщо не сказати агресивна, манера виконання Ghostemane (справжнє ім’я Ерік Гоуст) повною мірою відповідає зовнішності: на концертах спостерігається недитячий слем як у залі, так і на сцені.

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Випустивши перші треки в 2014-у, сьогодні репер може похвалитися більш ніж 15 релізами – і така кількість не шкодить якості матеріалу. Стиль читки відчутно змінюється від граймових скорострілів ранніх записів до більш важких треків, спродюсованих останнім часом. Втім, слів на букву "F" вистачає і там, і там.

"Життя постійно намагається підкинути мені проблем, але я просто надихаюся негативом і йду далі, створюю щось нове", – ділиться Ghostemane.

Слухайте пісню Ghostemane – Mercury: Retrograde

Квитки можна придбати за посиланням.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Афіша Концерти
Джерело: 24 Канал
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