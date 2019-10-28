Ексватажок бойовиків став мером у Росії, але люди виганяють його з міста: фото з протестів

Колишній лідер так званої "ДНР" Дмитро Трапезников став мером містечка Еліста, що в російській Калмикії ще наприкінці вересня. Втім, жителі міста хочуть позбутися такого очільника.

Вони вимагають у Трапезникова покинути територію Калмикії, бо він дестабілізує ситуацію в регіоні. Разом з ним просять забратися й депутатів міськради. Про це інформує "Радіо Свобода".

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До слова, люди не обирали Трапезникова, виконувачем обов’язків мера його призначив глава Калмикії Бату Хасіков.

Проти нього вийшли на протести понад 4 тисячі жителів Елісти. Акція – не перша, 29 вересня проти призначення ексватажка бойовиків на Донбасі міським головою Елісти виступило пів тисячі місцевих.

Де розташоване місто Еліста

У нас прекрасно всі знають, що таке "ДНР", хто там чим керував і чим займався. Цих людей ми вважаємо злочинцями,

– розповідав тоді один із учасників акцій, правозахисник Валерій Бадмаєв.



Протести проти Трапезникова в Калмикії/ фото activatica.org



Люди вважають ексбойовика чужинцем і злочинцем/ фото activatica.org



На останн акцію протесту вийшло понад 4 тисячі людей/ фото bbc

Що відомо про Дмитра Трапезникова?