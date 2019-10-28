Ексватажок бойовиків став мером у Росії, але люди виганяють його з міста: фото з протестів
Колишній лідер так званої "ДНР" Дмитро Трапезников став мером містечка Еліста, що в російській Калмикії ще наприкінці вересня. Втім, жителі міста хочуть позбутися такого очільника.
Вони вимагають у Трапезникова покинути територію Калмикії, бо він дестабілізує ситуацію в регіоні. Разом з ним просять забратися й депутатів міськради. Про це інформує "Радіо Свобода".
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До слова, люди не обирали Трапезникова, виконувачем обов’язків мера його призначив глава Калмикії Бату Хасіков.
Проти нього вийшли на протести понад 4 тисячі жителів Елісти. Акція – не перша, 29 вересня проти призначення ексватажка бойовиків на Донбасі міським головою Елісти виступило пів тисячі місцевих.
Де розташоване місто Еліста
У нас прекрасно всі знають, що таке "ДНР", хто там чим керував і чим займався. Цих людей ми вважаємо злочинцями,
– розповідав тоді один із учасників акцій, правозахисник Валерій Бадмаєв.
Протести проти Трапезникова в Калмикії/ фото activatica.org
Люди вважають ексбойовика чужинцем і злочинцем/ фото activatica.org
На останн акцію протесту вийшло понад 4 тисячі людей/ фото bbc
Що відомо про Дмитра Трапезникова?
- Він родом з Краснодара. У 1982 році переїхав з родиною в Донецьк.
- Працював там організатором масових заходів.
- У 2005 році очолював фан-клуб "Шахтаря". Проте згодом його звільнили через махінації.
- З 2010 по 2012 рік працював заступником голови районної ради Петровського району Донецька.
- З 2012 року і до початку бойових дій на Донбасі очолював торговий дім "Укоопзовнішторг".
- В окупації Донбасу Трапезников брав участь від самого початку. У 2014 році перейшов на бік бойовиків "ДНР", займаючи різні посади в окупаційній адміністрації Донецька.
- З грудня 2014 року працював в "адміністрації" Захарченка.
- У вересні 2018 року Трапезников близько тижня займав посаду ватажка "ДНР" після вбивства Захарченка.