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      Ексватажок бойовиків став мером у Росії, але люди виганяють його з міста: фото з протестів

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      Проти Трапезникова протести у Калмикії
      Проти Трапезникова протести у Калмикії / колаж 24 каналу

      Колишній лідер так званої "ДНР" Дмитро Трапезников став мером містечка Еліста, що в російській Калмикії ще наприкінці вересня. Втім, жителі міста хочуть позбутися такого очільника.

      Вони вимагають у Трапезникова покинути територію Калмикії, бо він дестабілізує ситуацію в регіоні. Разом з ним просять забратися й депутатів міськради. Про це інформує "Радіо Свобода".

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      До слова, люди не обирали Трапезникова, виконувачем обов’язків мера його призначив глава Калмикії Бату Хасіков.

      Проти нього вийшли на протести понад 4 тисячі жителів Елісти. Акція – не перша, 29 вересня проти призначення ексватажка бойовиків на Донбасі міським головою Елісти виступило пів тисячі місцевих.

      Де розташоване місто Еліста

      У нас прекрасно всі знають, що таке "ДНР", хто там чим керував і чим займався. Цих людей ми вважаємо злочинцями,
      – розповідав тоді один із учасників акцій, правозахисник Валерій Бадмаєв.


      Протести проти Трапезникова в Калмикії/ фото activatica.org


      Люди вважають ексбойовика чужинцем і злочинцем/ фото activatica.org


      На останн акцію протесту вийшло понад 4 тисячі людей/ фото bbc

      Що відомо про Дмитра Трапезникова?

      • Він родом з Краснодара. У 1982 році переїхав з родиною в Донецьк.
      • Працював там організатором масових заходів.
      • У 2005 році очолював фан-клуб "Шахтаря". Проте згодом його звільнили через махінації.
      • З 2010 по 2012 рік працював заступником голови районної ради Петровського району Донецька.
      • З 2012 року і до початку бойових дій на Донбасі очолював торговий дім "Укоопзовнішторг".
      • В окупації Донбасу Трапезников брав участь від самого початку. У 2014 році перейшов на бік бойовиків "ДНР", займаючи різні посади в окупаційній адміністрації Донецька.
      • З грудня 2014 року працював в "адміністрації" Захарченка.
      • У вересні 2018 року Трапезников близько тижня займав посаду ватажка "ДНР" після вбивства Захарченка.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини Росії Проросійські бойовики Протести
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