Ексвласник VAB Банку Бахматюк заперечує і підозру, і змову з ексзаступником голови НБУ Писаруком

Прокуратура і Національне антикорупційне бюро України штучно долучили до справи VAB Банку колишнього першого заступника голови Національного банку Олександра Писарука. Відповідно до закону в НАБУ немає права провадити цю справу, а за підсумками її розслідування іншими правоохоронцями вона вже чотири рази закривалася. Про це розповів ек-власник банку Олег Бахматюк.

"Я Писарука бачив тільки один раз в його кабінеті. Яка може бути змова Бахматюка з Писаруком, якщо Писарук вивів два моїх банки з ринку", – наголосив Бахматюк. Про це повідомив Інтерфакс-Україна.

У такий спосіб Бахматюк прокоментував версію прокуратури про змову під час видачі стабіліцзаційного кредиту на 1,2 мільярда гривень у 2014 році.

Бізнесмен також не зміг припустити, яким чином можна довести таку нібито змову. "Якимось емпіричним шляхом або шляхом залякування", –припустив він мету проведених НАБУ затримань підозрюваних.

Ексвласник VAB Банку вказав також на те, що у нього прямий конфлікт інтересів з главою НАБУ Артемом Ситником, про що знає генпрокурор Руслан Рябошапка та його перший заступник Віталій Касько, які прийняли рішення про передачу цієї справи НАБУ.

Бахматюк заперечує пред'явлення йому підозри у справі.

"Я вважаю, що ніякої підозри немає. Це як на село до діда прийшли", – зазначив бізнесмен. Він додав, що його ніколи не викликали повісткою до НАБУ.

Раніше в середу НАБУ повідомило, що заочно повідомило про підозру у справі VAB Банку Бахматюку, який зараз перебуває за кордоном, і ексглаві правління цього банку Денису Мальцеву.



"Оскільки місцезнаходження цих осіб поки не встановлено, вручення письмових повідомлень про підозру здійснюється в порядку, визначеному статтями 135, 278 КПК України (відправлено поштою та вручено житлово-експлуатаційної організації за місцем реєстрації підозрюваних)", – відзначило НАБУ.

На думку ексвласника банку, повідомлення НАБУ про підозру є реакцією на його лист Президенту України Володимиру Зеленському з пропозицією в цілому вирішити питання, поетапно погасивши 8 мільярдів гривень боргів із внесенням гарантійного внеску в 0,5 мільярда.

"У цьому не зацікавлені ні НАБУ, ні Генпрокуратура. Вони ніколи своїми руками нічого не побудували. Їм треба залити брудом, призначити винного, вивести на площу, зібрати натовп: дивіться – вішаємо! Але через півроку всі подивляться і запитають: "Навіщо ми це зробили?", – вважає Бахматюк.

Він повідомив, що цій в ситуації буде радитися з юристами про свої дії, а також звертатися до міжнародних інституцій. Ексвласник VAB Банку також висловив надію, що Вищий антикорупційний суд не буде займати політично ангажовану позицію і прислухається до аргументів.

Бахматюк додав, що затриманим з боку банку і пов'язаних з ним компаній буде надано правовий супровід і захист.

Зазначимо, що детективи НАБУ 11 та 12 листопада повідомили про підозру Писаруку, члену ради НБУ Миколі Каленському і ексдиректору гендепартамента банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту VAB Банку на 1,2 мільярда гривень у жовтні 2014 року.

Крім них про підозру було повідомлено ще п'ятьом: ексголові наглядової ради і ексзаступнику глави правління VAB Банку, а також трьом посадовцям приватних компаній, пов'язаних з власниками банку. Правоохоронці повідомили, що будуть просити обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 мільйона гривень до 30 мільйонів.

За даними агентства Інтерфакс-Україна, ексголові наглядової ради VAB Банку, сестрі Бахматюка Наталії Василюк, яка є членом ради директорів групи компаній "Укрлендфармінг" і головою ради директорів Avangardco IPL, повідомлення про підозру також було заочним, так як вона перебуває за кордоном.

Вищий антикорупційний суд в середу обрав запобіжний захід Каленському у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк 60 днів, а напередодні пізно ввечері взяв під варту Шульгу на 60 днів з альтернативою внесення застави 15 мільйонів гривень.

НБУ в листопаді 2014 років через 40 днів після надання стабкредиту визнав ВіЕйБі Банк (VAB банк, Київ) неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року вирішила відкликати його банківську ліцензію та ліквідувати.

За даними НБУ, на початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів займав 16 місце (23,97 мільярда) серед 166 банків, що діяли в країні. Його власник бізнесмен Бахматюк, мажоритарій агрохолдингів "Укрлендфармінг" і "Авангард", неодноразово звертався до Фонду гарантування вкладів фізосіб і НБУ з пропозицією реструктуризувати борги, але Нацбанк відхилив його пропозиції і вимагає негайно стягнути заборгованість за кредитами рефінансування.

Каленський на момент видачі стабкредиту VAB Банку керував головним управлінням НБУ по Києву і області. Раніше в його послужному списку були посади голови Державної митної служби, заступник міністра і держсекретаря Мінфіну, голови Головного контрольно-ревізійного управління України. До призначення членом ради НБУ в квітні 2018 року Каленський був директором центрального сховища НБУ.