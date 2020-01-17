Ексвласники "Приватбанку" подали 285 нових позовів через націоналізацію

Колишні власники "Приватбанку" протягом грудня – січня подали 285 нових судових позовів, якими намагаються скасувати націоналізацію банку.

З цієї кількості 45 нових судових позовів подали колишні головні менеджери "Приватбанку", які також володіли акціями фінансової установи, повідомляє "НВ Бізнес" із посиланням на юристів банку.

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Серед позивачів – Олександр Дубілет, Олег Гороховський, Тимур Новіков та інші. У кожного з них було до 2,7% акцій "Приватбанку".

Колишні власники також оскаржують процедуру, в межах якої їхні вклади в банку перевели в акції (процедура bail-in) і потім передали державі.

Зі згаданої вище кількості 220 нових судових позовів подали до суду компанії, пов'язані з колишніми власниками банку. У суді вони оскаржують реструктуризацію кредитів на загальну суму близько 127 мільярдів гривень. Ці кредити "Приватбанк" видав у межах реструктуризації кредитів попередніх позичальників. За ними нові позичальники надали менш якісну заставу.

Як і чому Україна націоналізувала "Приватбанк"

18 грудня 2016 року НБУ заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним. А власники найбільшої кількості акцій банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов самі звернувся до уряду з пропозицією націоналізувати фінустанову.

Аби врятувати банк, держава докапіталізувала його (влила в банк) на понад 155 мільярдів гривень.

Згодом ексвласники банку почали заявляти, що націоналізація "Приватбанку" була незаконною. Тож на цю тему і в Україні, і в закордонних юрисдикціях тривають судові суперечки.

У грудні 2019 року Кабмін підготував законопроєкт, який забороняє повертати збанкрутілі банки їхнім колишнім власникам. Таким чином влада намагається захистити "Приватбанк" від зазіхань на нього ексвласників.

У планах уряду також – стягнути з Коломойського та Боголюбова витрати на націоналізацію.

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