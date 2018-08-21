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Екзема у немовлят: правила догляду і гігієни

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Екзема у немовлят: що робити
Екзема у немовлят: що робити / wendyonline.nl

Таке алергічне захворювання шкіри у немовлят як екзема, проявляється висипаннями, з'являється свербіж та печіння.

1. Якщо у немовляти є екзема, то важливо малюку підстригати нігті, а на руки одягати марлеві рукавиці, передає Nashamama.

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2. Оскільки мило і вода збільшують сухість шкіри, купайте дитину не довше 10-15 хвилин тричі на тиждень. Окрім того, мило не повинно потрапляти на уражені ділянки шкіри. Для миття голови також користуйтеся м'яким милом, уникайте хлорованої і морської води.

3. Після консультації з терапевтом змащуйте уражені екземою ділянки шкіри кремом. Це потрібно робити після купання малюка. Не варто використовувати рослинну олію і вазелін. 

Також для лікування екземи, зазвичай, лікарі приписують антигістамінні препарати для зниження сверблячки і антибіотики, якщо виявиться вторинна інфекція.

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4. Сильна спека, холод або сухе повітря можуть посилити екзему, тож стежте за температурою повітря.

5. Піт також може посилити подразнення шкіри. Тому медики рекомендують уникати вовняних і синтетичних тканин, колючі тканини і одяг з грубими швами. Також не варто надягати на дитину зайвий одяг. Найкраще підійде одяг з м'якої бавовни вільного крою.

6. Стежте за харчуванням – викиньте з раціону всі продукти, які викликають появу висипки або підсилюють екзему.

7. Обмежте контакт вашої дитини з іншими дітьми – контакт з тим, хто недавно переніс щеплення від вітряної віспи дуже небезпечні для малюка з екземою.

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Теги: Здоров'я Лікування Поради Діти
Джерело: 24 Канал
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