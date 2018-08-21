Екзема у немовлят: правила догляду і гігієни

Таке алергічне захворювання шкіри у немовлят як екзема, проявляється висипаннями, з'являється свербіж та печіння.

1. Якщо у немовляти є екзема, то важливо малюку підстригати нігті, а на руки одягати марлеві рукавиці, передає Nashamama.

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2. Оскільки мило і вода збільшують сухість шкіри, купайте дитину не довше 10-15 хвилин тричі на тиждень. Окрім того, мило не повинно потрапляти на уражені ділянки шкіри. Для миття голови також користуйтеся м'яким милом, уникайте хлорованої і морської води.

3. Після консультації з терапевтом змащуйте уражені екземою ділянки шкіри кремом. Це потрібно робити після купання малюка. Не варто використовувати рослинну олію і вазелін.

Також для лікування екземи, зазвичай, лікарі приписують антигістамінні препарати для зниження сверблячки і антибіотики, якщо виявиться вторинна інфекція.

4. Сильна спека, холод або сухе повітря можуть посилити екзему, тож стежте за температурою повітря.

5. Піт також може посилити подразнення шкіри. Тому медики рекомендують уникати вовняних і синтетичних тканин, колючі тканини і одяг з грубими швами. Також не варто надягати на дитину зайвий одяг. Найкраще підійде одяг з м'якої бавовни вільного крою.

6. Стежте за харчуванням – викиньте з раціону всі продукти, які викликають появу висипки або підсилюють екзему.

7. Обмежте контакт вашої дитини з іншими дітьми – контакт з тим, хто недавно переніс щеплення від вітряної віспи дуже небезпечні для малюка з екземою.

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