Результати екзит-полу на виборах-2019: онлайн-трансляція

Національний екзит-пол оголосить результати другого туру президентських виборів 21 квітня о 20:00. Дивіться онлайн-трансляцію на 24 каналі.

Другий тур виборів відбудеться 21 квітня з 8:00 до 20:00. Українці обиратимуть між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. Вмикайте 24 канал – у прямому ефірі ми транслюватимемо прес-конференцію Національного екзит-полу. Також дивіться трансляцію онлайн на цій сторінці.

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Коли екзит-пол оголосить свої дані:

19:45 – розпочнеться прес-конференція, на якій оприлюднять результати опитування станом на 18:00;

22:00 – оголосять результати станом на 20:00.

Оголошення результатів екзит-полу: дивіться онлайн-трансляцію

За даними екзит-полу, у першому турі президентських виборів лідером став Володимир Зеленський – 30,6% голосів. Другу сходинку посів Петро Порошенко – 17,8% голосів. Далі – Юлія Тимошенко (14,2%), Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%). Як бачимо, ці дані не критично відрізняються від офіційних результатів ЦВК, похибка – до 2%.

Що таке екзит-пол? Це анонімне опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування. Мета екзит-полів –прогнозування результатів голосування до оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Це ще й додатковий фактор контролю за проведенням виборів. Якщо розбіжність між даними екзит-полу та результатами підрахунку ЦВК перевищить 4,5% – це вже сигнал про фальсифікації на виборах.

Цьогоріч до Національного екзит-полу-2019 увійшли фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Вони опитали близько 17 тисяч виборців на 400 дільницях. Національний екзит-пол-2019 не залежить від жодних кандидатів чи політичних сил і повністю фінансується західними донорами.

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Враховуючи попередній досвід, похибка опитування екзит-полу може скласти 2,5% для лідерів президентських перегонів і 1% для інших кандидатів.