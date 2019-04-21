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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ ПРИВАТБАНК
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      Результати екзит-полу на виборах-2019: онлайн-трансляція

      20528 Читать новость на русском
      Екзит-пол 2019 Україна - дивитися онлайн результати голосування - трансляція
      Результати екзит-полу – хто лідирує на виборах: онлайн / 24 канал

      Національний екзит-пол оголосить результати другого туру президентських виборів 21 квітня о 20:00. Дивіться онлайн-трансляцію на 24 каналі.

      Другий тур виборів відбудеться 21 квітня з 8:00 до 20:00. Українці обиратимуть між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. Вмикайте 24 канал – у прямому ефірі ми транслюватимемо прес-конференцію Національного екзит-полу. Також дивіться трансляцію онлайн на цій сторінці.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: офіційні результати

      Коли екзит-пол оголосить свої дані:

      • 19:45 – розпочнеться прес-конференція, на якій оприлюднять результати опитування станом на 18:00;
      • 22:00 – оголосять результати станом на 20:00.

      Оголошення результатів екзит-полу: дивіться онлайн-трансляцію

       

      За даними екзит-полу, у першому турі президентських виборів лідером став Володимир Зеленський – 30,6% голосів. Другу сходинку посів Петро Порошенко – 17,8% голосів. Далі – Юлія Тимошенко (14,2%), Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%). Як бачимо, ці дані не критично відрізняються від офіційних результатів ЦВК, похибка – до 2%.

      Що таке екзит-пол? Це анонімне опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування. Мета екзит-полів –прогнозування результатів голосування до оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Це ще й додатковий фактор контролю за проведенням виборів. Якщо розбіжність між даними екзит-полу та результатами підрахунку ЦВК перевищить 4,5% – це вже сигнал про фальсифікації на виборах.

      Цьогоріч до Національного екзит-полу-2019 увійшли фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Вони опитали близько 17 тисяч виборців на 400 дільницях. Національний екзит-пол-2019 не залежить від жодних кандидатів чи політичних сил і повністю фінансується західними донорами.

      Читайте також: Вибори президента України 2019: якою була явка

      Враховуючи попередній досвід, похибка опитування екзит-полу може скласти 2,5% для лідерів президентських перегонів і 1% для інших кандидатів.

      blog_ava
      Національний екзит-пол на президентських виборах: коли будуть результати 2 туру
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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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