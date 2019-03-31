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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ

      Екзит-пол на президентських виборах: коли будуть перші результати

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      Під час першого туру президентських виборів 2019 фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова проведуть Національний екзит-пол на виході з виборчих дільниць. Вони опитають близько 17 тисяч виборців на 400 дільницях.

      Директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна сказала, що результати Національного екзит-полу будуть відомі після 20 години 31 березня, пише "РБК-Україна".

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      Бекешкіна зазначила, що екзит-пол – невід'ємний компонент будь-яких демократичних виборів. В Україні це ще й додатковий фактор контролю за проведенням виборів, оскільки майже 70% респондентів не вірять, що вибори в Україні будуть чесними. Бекешкіна додала, що це вже 15-й екзит-пол, який "Демініціативи" проводять на виході з виборчих дільниць, починаючи з 1998 року.

      Читайте також: Запитання до кандидатів – які обіцянки реальні, а які популізм

      Чому не варто продавати свій голос, дивіться інфографіку:

      Чому не варто продавати свій голос – інфографіка
      Чому не варто продавати свій голос – інфографіка
       

      Що таке екзит-пол?Опитування на виході або післявиборче опитування – опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування, з метою прогнозування його результатів до часу оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Виборців опитують на умовах нерозголошення.

      На кожній виборчій дільниці працюватиме 2-3 особи. Усього буде задіяно близько 1000 інтерв'юерів, які пройдуть спеціальне навчання. 

      Інтерв’юери матимуть спеціальні бейджи із символікою Національного екзит-полу.

      Статистична похибка вибірки з врахуванням дизайн-ефекту не перевищуватиме 1,3%, але є ще похибки, які залежать від різних факторів.

      Яку методику застосують під час Національного екзит-полу? Методику "таємного голосування". Суть її полягає в тому, що під час проведення анонімного опитування замість прямого запитання: "Скажіть, за кого Ви проголосували?", респондент сам заповнює паперову анкету, що починається із цього запитання, і вкидає її в скриньку екзит-полу.

      Національний екзит-пол під час президентських виборів 2019 здійснюється за фінансової підтримки міжнародних донорів: Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, представництва Європейського Союзу в Україні, Міжнародного фонду "Відродження", посольства Канади в Україні.

      До слова, спецслужби Російської Федерації за підтримки місцевих груп впливу готують кампанію з розповсюдження неправдивих даних екзит-полів. Росія хоче хаотизувати виборчий процес і створити підстави для заяви Кремля про нібито нелегітимність виборів президента України. Коли і де вони будуть опубліковані читайте тут.

      президентські вибори 2019 головні дати
      Головні дати президентських виборів 2019

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      Як голосують кандидати у президенти України та політична еліта держави
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Результати виборів президента 2019
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