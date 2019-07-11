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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Екзит-поли на парламентських виборах: як вони працюватимуть та коли будуть перші результати

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      Національний екзит-пол у день парламентських виборів, 21 липня, охопить 13 тисяч українців на 300 різних дільницях. Перші результати будуть відомі вже до 20:00.

      Про це повідомила кореспондентка 214 каналу у прямому ефірі.

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      Як працюватимуть екзит-поли?

      21 липня на парламентських виборах, як і на президентських, на виході з дільниць на українців будуть чекати інтерв'юери, аби дізнатися, за яку партію проголосував виборець.

      Загалом, збираються опитати близько 13 тисяч українців. До того ж, опитування буде не усне, а за допомогою паперу: людям даватимуть анкету, в якій вона позначатиме свого кандидата, за якого голосувала. Це робиться для того, аби українці не боялися казати правду, а дані екзит-полів були правдиві.

      Для чого потрібні опитування екзит-полів? Аби гарантувати чесність виборів. Адже у 2004 році, коли буди президентські вибори екзит-пол показав, що більшість українців віддали свій голос за Ющенка, а в ЦВК проголосили, що переміг Янукович. Така велика різниця може свідчити про фальсифікацію, хоча екзит-поли теж можуть мати похибку.

      Якої може бути похибка екзит-полів? "Теоретична похибка складає 1,3%, але досвід показує, що похибка може бути до 2,5%. А якщо прохідний бар'єр – 5%, а ми отримаємо результати про 4,5, то ми не зможемо сказати чи пройшла партія в Раду", – сказав гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

      Коли будуть перші результати виборів?

      Перші дані екзит-полів стануть відомі о 20 годині вечора 21 липня – це будуть результати опитування станом на 18:00. Остаточні дані екзит-пол оприлюднить о 22:00.

      парламентські вибори рейтинг партій
      Рейтинг партій відповідно до опитування "Рейтингу": інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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