El Кравчук повертається на сцену: зірка 90-х виступив на Х-факторі

Андрій Кравчук – зірка української поп-сцени 90-х та нульових, після тривалої творчої перерви, повернувся на сцену. Він заспівав на вокальному шоу Х-факторі.

Кравчук виконав свою пісню "Доля" під час додаткового кастингу 9 сезону Х-фактора.

Читайте також: Х-фактор 9 сезон 10 випуск: чим здивували учасники на останньому кастингу

"Х-фактор для мене платформа, яка дозволить довести ще й бажання бути на сцені та співати для людей", так прокоментував свою участь у проекті співак.

Х-фактор 9 сезон 10 випуск: виступ El Кравчука

До слова, паралельно з виступами на сцені шоу Андрій вже записав новий сингл, який обіцяє скоро презентувати.

Хто такий El Кравчук? Андрій Кравчук (справжнє імя Андрій Остапенко-Кравчук) – український співак, який виступає під псевдонімом El Кравчук. Пік його кар’єри припадає на 90-ті роки. Останній альбом Кравчук випустив у 2012 році, після цього в артиста наступила тривала творча пауза.