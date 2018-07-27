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"Ельче" хоче орендувати Андрія Луніна, – Marca

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Андрій Лунін розпочне свою кар'єру в Іспанії із "Сегунди". Клуб другого дивізіону Ельче повернувся до варіанту з орендою українського голкіпера мадридського "Реала".

Про це повідомляє авторитетне іспанське видання Marca.

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Також за те, що Андрій Лунін таки відправиться в оренду говорить і небажання Кейлора Наваса і Кіко Касільї залишати королівський клуб. На позицію ж номер один у "Реалі" поки планують підписати контракт з найкращим голкіпером Мундіалю бельгійцем Тібо Куртуа.

Нагадаємо, на початку липня "Реал" придбав Луніна за 8,5 млн євро плюс бонуси. Українець вже провів з новими партнерами кілька тренувань і готується в кінці місяця відправитися з командою в передсезонне турне.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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