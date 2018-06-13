Презентація Electronic Arts на Е3 2018: найяскравіші ігри компанії

Виставка Е3 2018 розпочалася в суботу, 9 червня, і сьогодні, 13 червня, відбудуться останні презентації в рамках цієї події. Традиційно першою свої новинки презентувала студія Electronic Arts. 24 канал вирішив виділити найбільш яскраві ігри від американської корпорації.

За останні роки студія Electronic Arts здобула собі не дуже хорошу репутацію, адже видавник "ховав" популярні серії, закривав дочірні студії та "витягав" гроші із карманів геймерів. Звісно, така політика компанії не сподобалась прихильникам продукції студії і в 2017 році терпіння публіки луснуло. Невдало стартувавши з гри Mass Effect: Andromeda і продовживши Need for Speed Payback, EA тільки погіршила своє становище з Battlefront II – грабіжницька система монетизації обернулася скандалом. Тому цього року студія намагалася повернути прихильність публіки одразу кількома гучними анонсами.

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Battlefield V

Однією з найбільш очікуваних ігор цього року можна назвати Battlefield V. В мережі вже з’явилося чимало чуток стосовно майбутнього шутера.

Під час презентації розробники розповіли про поліпшення в геймплеї – крупнокаліберну зброю тепер можна переміщати, а ще дозволили стрибати з вікон, застаючи противника зненацька. Згадали і "косметику", яка додасть персонажам незабутній вигляд.

Але на питання про всесвіт гри – чи дійсно це Друга світова? – знову прозвучала знайома відповідь: мовляв, розповімо історії реальних людей, які побачили жахи війни. Складно зрозуміти, про реалізм якої саме війни збираються розповісти розробники. Судячи з трейлерів – про війну за хіпстерські зачіски.

Що ж стосується мультиплеєра, то "Королівська битва" загляне і в Battlefield V. Правда, не відразу: зараз режим знаходиться в розробці і буде доступний вже після релізу. Трейлер виглядає вражаюче, але поки не ясно, як все буде працювати насправді.

Варто зазначити, що повноцінний запуск Battlefield V на Xbox One, PlayStation 4 і РС відбудеться вже 19 жовтня.

Офіційний трейлер Battlefield V – дивіться відео

Лінійка EA Sports

Яка презентація Electronic Arts обходиться без обов'язкової порції FIFA, Madden та інших симуляторів? На щастя, в цьому році увагу на них акцентували не так активно. Щоравда, фанатів Madden порадували довгоочікуваним поверненням на PC. Про NBA Live 19 докладно розповідати не стали, обмежившись трейлером і датою релізу (7 вересня 2018 року).

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Зате FIFA 19 отримала пафосний ролик з музикою Ханса Циммера. А також ліцензію на кубок Ліги чемпіонів УЄФА. Про FIFA 18 теж не забули: окремої версії під нинішній Чемпіонат світу не буде, але з'явиться відповідний режим. Крім того, в честь ЧС гру можна випробувати безкоштовно.

Офіційний трейлер FIFA 19 – дивіться відео

Jedi: Fallen Order та Star Wars Battlefront II

Якщо на конференції EA і був хоча б один інтригуючий проект, то ось він: виявляється, співробітники Respawn – творці дилогії Titanfall – працюють над проектом за мотивами "Зоряних війн".

Подробиць про Jedi: Fallen Order практично немає. Зрозуміло лише те, що дія розгорнеться в Темні часи, коли Імперія цілеспрямовано винищувала джедаїв. Голава Respawn Вінс Зампелла пообіцяв, що "гра буде приголомшливою", але при цьому виглядав так не надто життєрадісно. Попередня дата релізу Jedi: Fallen Order – кінець 2019 року.

Потім на сцену вийшов один з творців Star Wars Battlefront II і з незграбним виглядом повідав про плани на майбутнє.

Знаєте, стартували ми не дуже, але виправляємося,

– говорив швед мало не зі сльозами на очах.

Після чого він анонсував пачку контенту за мотивами недавнього фільму "Соло". Фанати Battlefront II (якщо вони існують в природі) напевно вже танцюють від радості.

Презентація гри Star Wars Battlefront II – дивіться відео

Unravel Two

У кожного великого видавця ігор є маленька інді-індустрія. У EA подібних контор вистачає, і в цьому році нам показали відразу два незалежних проекти. Перший з них – сиквел до Unravel ( платформер 2016 року про пригоди мотка пряжі, який ожив). У другій частині у Ярні з'явився напарник синього кольору. Плюс, звичайно ж, додали кооперативний режим. Втім, грати можна і на самоті – при необхідності два героя то сплутуються в одного, то розплутуються назад. Хочете по-справжньому крутих подробиць? Сиквел вже доступний для геймерів.

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До речі, автори Unravel Two заявили, що їх творіння присвячено "тим ниткам, які об'єднують нас".

Офіційний трейлер Unravel Two – дивіться відео

Sea of Solitude

Ще один незалежний проект, покликаний показати, що EA – доброї душі корпорація. Розробниця зі студії Jo-Mei презентувала "дуже особисту драму в фантастичному світі". Sea of ​​Solitude оповідає про дівчину на ім'я Кей, яку власна самотність перетворила на чудовисько. Мета – допомогти їй знову знайти людську подобу.

Судячи з барвистого трейлера, на початку наступного року нас чекає зворушлива історія про боротьбу з горем і депресією.

Офіційний тизер Sea of ​​Solitude – дивіться відео

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