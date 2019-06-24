Фіксований тариф за електроенергію буде скасовано: чи доведеться платити більше

Нам обіцяють новий вибір, де і за якою ціною купувати електроенергію. За старою схемою, електрику нам постачає одна компанія. Приміром, по Києву – це ДТЕК-електромережі, по Київській області – Київобенерго. Хоча, по суті, обидві мають одного бенефіціара Ріната Ахметова. Був єдиний фіксований тариф, який контролювався державою. Із липня ці обмеження мають зняти, і як поведе себе тариф – невідомо.

Нові умови функціонування ринку електроенергії - крок уперед чи черговий тягар для наших гаманців? Та хто врешті опиниться у плюсі? Давайте розбиратися!

Читайте також: Смертельні ДТП за участю Зайцевої та авто Димінського: гучні справи по-тихому закривають

Ані дня без реформ. Тепер це стосується електрики в наших оселях. Кіловати тепер стали не просто буденністю, необхідною і по суті непомітною послугою у нашому житті, тепер – це такий самий товар, як, приміром, хліб чи молоко, які ми купуємо в магазині. Нам обіцяють вибір: в якої компанії і за якою ціною купувати.

Важко уявити, як саме це відбуватиметься, бо ми звикли до сталої системи – електрику нам постачає одна компанія. Приміром, по Києву – це ДТЕК-електромережі, по Київській області – Київобенерго. Хоча, по суті, обидві мають одного усім відомого бенефіціара Ріната Ахметова. Споживачі мали єдиний фіксований тариф, вартість якого контролювалася державою. Із липня ці обмеження мають бути зняті, і як поведе себе тариф – достеменно не може спрогнозувати жоден експерт.



Рінат Ахметов

Головним чином змінюється принцип постачання електрики від виробника до споживача та роль у цьому процесі держави. Досі всю вироблену електроенергію у виробників – а це і електрика з ТЕЦ, АЕС, гідроелектростанцій, сонячних та вітрових – йшла у так званий єдиний казан державної компанії "Енергоринок". Вона у свою чергу продавала її за фіксованим вже усередненим тарифом споживачам: підприємствам і обленерго. З обленерго електрика постачалася населенню.

З 1 липня ДП "Енергоринок" втратить державну монополію на оптову закупівлю електрики. Тобто зникне оце посередництво. Вся електроенергія поступатиме на ринок електроенергії, на якому її купуватимуть всі, хто забажає, ті ж самі обенерго. Знову ж таки, в теорії, буде конкуренція, і це безперечно плюс. Але ж не варто відкидати той факт, що майже половина усього ринку – і генерації, і розподілення – зосереджена в руках однієї людини – Ріната Ахметова.

Пам'ятаєте, як він укріпив свої позиції, додавши до своєї корпорації ще дві компанії – Одесаобленерго та Київобленерго – які раніше належали російській VS energy. В активах ДТЕКу: компанії, яка належить Ахметову, і ТЕС, що працюють на вугіллі, і вітрові станції, і найбільша в країні сонячні станція під Нікополем, яка, до речі, постачатиме хоч і екологічно чисту, але удесятеро дорожчу за атомну електрику на той самий ринок.

Вагова категорія ДТЕКу на цьому ринку очевидна. Хоча ще донедавна Антимонопольний комітет не вбачав монопольного становища цієї компанії, аргументуючи це тим, що тариф регулюється державою. Але ж з 1 липня законодавчо регулятора буде усунуто, і яким буде тариф? Нижчим? Малоймовірно!

Не останню роль у формуванні тарифу зіграє й потужна законодавча підтримка так званого "зеленого тарифу". Адже зараз – саме час виробникам на ньому заробляти. "Зелений тариф" – 15-17 євроцентів за кіловат. Як я вже згадала, найбільша та найпотужніша сонячна електростанція вже збудована ДТЕКом під Нікополем. Неподалі – розташовані ще низка вітрових станцій. І хоча поряд Запорізька АЕС, усі виробники електроенергії скупчилися на одному клаптику.

Так от, навіть СБУ виявила занепокоєння отаким станом речей: вітчизняна енергосистема у тому стані, в якому вона наразі є, може просто не витримати навантаження, адже "зелені станції" залежні від погодних умов і не можуть працювати цілодобово зі однаковою стабільною потужністю. Відповідний лист-занепокоєння Служба безпеки спрямувала до уряду ще 2108 року. У Міністерстві енергетики уважно ознайомилися та підтвердили: ризики справді є, а от як розрулювати ситуацію? До сьогодні чітких рішень ухвалено не було.



Найбільша в Україні сонячна електростанція під Нікополем

Справа у тому, що технічні умови на побудову сонячних станцій були видані із порушеннями, і цей факт, насправді, визнала робоча група при Укренерго. Нашим агентам вдалося отримати її висновок. Розлого ми описали цю ситуацію в одній із останніх програм "Центру розслідувань України". Експерти запропонували переглянути технічні умови, однак на ситуацію це ніяк не вплинуло.

Читайте розслідування від програми "ЦРУ": Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль

Хіба знайшли інше вирішення проблеми. В Укренерго зізналися, що атомні АЕС переводитимуть на менші потужності, відповідно частка удесятеро дешевшої електрики на ринку впаде. Тож варто бути готовими до того, що тариф точно не стоятиме на місці.

До речі, на ціну могли б вплинути маленькі домашні електростанції, але ж і тут їм перекрили кисень – заборонили ставити на землі, лише на дахах – а це суттєво зменшує потенційні потужності та відповідно унеможливлює повноцінну участь у ринку, а тим більше конкуренцію з таким монстрам як приміром ДТЕК.

В уряді запевнили: на населенні ситуація кардинально не відіб'ється. Мовляв, як і раніше, населення платитимеме маленький тариф, такої домовленості дійшов Кабмін із учасниками ринку. Інша ситуація із підприємствами, саме вони мають виходити на ринок та закуповувати електрику у постачальниів.

Але навіть у такому разі гаманці населення все одно будуть худнути: зі зростом вартості електрики, зростуть ціни на проїзд, продукти та інші товари. Зате в платіжках на електрику буде обіцяна урядом стабільність.

Відео програми "Центру розслідувань України":