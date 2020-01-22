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      Електроенергія стрімко дорожчає взимку після обмеження імпорту, – "Інтерпайп"

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      Українська промислова компанія "Інтерпайп" заявляє про різке зростання цін на електроенергію на ринку на добу вперед (РДН) після обмеження імпорту в зимовий період.

      Про це повідомляє "Енергореформа".

      Як повідомляється в прес-релізі компанії у вівторок, раніше за рахунок імпорту (хоча його обсяг не перевищував декількох відсотків) на новому ринку електроенергії з'явилася конкуренція серед постачальників. Після стрімкого зростання в липні-серпні, ціни на РДН знизилися до справедливого рівня. Крім того, українські постачальники були позбавлені можливості безпідставно завищувати ціни, оскільки споживачі мали можливість вибору постачальника. 

      Однак з середини грудня НЕК "Укренерго" почала поступове обмеження імпорту електроенергії, в результаті знизивши його до нуля. В результаті за перші 10 днів січня 2020 року середньозважена ціна на РДН збільшилася на 33% в порівнянні з аналогічним періодом грудня і на 11% в порівнянні з груднем в цілому.

      При цьому за перші 20 днів січня, за оперативними даними, зростання середньозваженої ціни на РДН склало 25%. Більше того, ситуацію ускладнює збільшення тарифів на транспортування електроенергії з 1 січня 2020 року на 33%.

      Як повідомляла Енергореформа, Мінекоенерго просить НКРЕКУ розглянути можливість тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів між Україною і країнами, які не є членами Енергетичного співтовариства.

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      Теги: Енергетика Електроенергія Тарифи
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