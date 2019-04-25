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      Електрокаміни: як правильно обрати для вашої оселі

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      Електрокаміни - як правильно обрати електрокамін для дому
      Електрокаміни: як правильно обрати для вашої оселі / Офіційний сайт Dimplex

      Хоча вже настала тепла пора та завершився опалювальний сезон, але про тепло узимку слід думати заздалегідь. Безумовно, найкращим варіантом стане електрокамін. Чому варто обрати саме електрокамін, як правильно вибрати та які в нього переваги, читайте далі.

      Чому Вам підійде саме електрокамін

      Якщо Ви придбали електрокамін, то зробили правильно. Передусім електрокаміни добре вписуються у будь-який інтер'єр, оскільки можуть мати класичний вигляд або бути у стилях хайтек чи лофт. Крім того, існують підлогові, настінні, 3D, 5D і каміни у вигляді електропечі. Також електрокаміни можна переносити та навіть брати з собою. Тому він стане прекрасним доповненням якого завгодно дизайну та навіть вимкненим має дуже стильний вигляд.

      Для власників міських квартир, незалежно від того, на якому поверсі вона розташована, електрокамін стане ідеальним варіантом, тому що потреба у димоході відпадає сама собою. Також електрокамін є досить безпечним, оскільки немає відкритого полум'я, тому можна не боятися, що ваша дитина отримає опіки. Водночас він повністю імітує класичний камін, зокрема виглядом полум'я, звуком потріскування дров та функцією обігрівання.

      Які ж переваги має електрокамін

      Електричний камін має чималу кількість позитивних характеристик. Чи не найголовнішою перевагою таких камінів є те, що їх можна встановити самостійно та у будь-якому приміщенні. По-друге, електрокаміни живляться від електромережі, а це набагато дешевше, аніж запасатися дровами. Та й думати про самі дрова вже не буде необхідності. Крім того, їх не потрібно регулярно чистити від сажі та інших продуктів горіння.

      Та й управляти ними легко, і це можна робити навіть за допомогою смартфона. Моделі дорожчого ряду мають ще низку додаткових функцій, як, до прикладу, таймер увімкнення/вимкнення, регулювання обігріву за допомогою термостату, звукові ефекти, очищення/фільтрація повітря тощо.

      Не менш важливою є і користь для здоров'я порівняно з дров'яними камінами. До прикладу, 3D-каміни мають парогенератор, який, окрім ілюзії справжнього вогню та диму, ще й виконує функцію зволожувача повітря. Такі електрокаміни підійдуть особливо тим людям, у кого хтось із членів сім'ї страждає на хронічні захворювання дихальних шляхів. А все через те, що він не сушить повітря, а навпаки – зволожує його. Водночас ця волога зовсім не шкодить меблям чи стінам.

      Як правильно обрати електрокамін

      Перед тим, як вибирати електрокамін, перш за все слід звернути увагу на:

      – об'єм опалювального приміщення (звісно, варіант декору розглядати можна, але краще підійти з практичного боку);

      – габарити електрокаміну;

      – зовнішній вигляд (правда ж, так хочеться, щоб камін гармонійно поєднувався з інтер'єром, а про їхні типи ми писали вище);

      – матеріал топки (топка – камера для палива).

      Здебільшого електрокаміни мають два блоки: вогнище і портал. Для тих, хто хоче зробити камін центром приміщення або вписати його у заміський інтер'єр, найоптимальнішим буде другий варіант. Тобто це не просто електрокамін, а ще і конструкція, яка може імітувати справжній камін з необхідним антуражем. Це можуть бути цегляні або кам'яні стіни, дерев'яні і ковані вставки для класичного варіанту або незвичайної форми конструкція з металу для інтер'єрів хайтек, а також всілякі пристосування та місце для дров. Однак, за розмірами такі каміни є набагато більшими за сам корпус, тому вимагають приставного розташування – найчастіше допомагає у цьому стіна.

      Щодо першого варіанту, то особливістю вбудованих камінів є те, що їх слід вбудовувати у стіну або меблі. Такі каміни мають кріплення, за допомогою яких їх і можна вбудувати. Якщо Ви обрали вбудований камін, у Вас відпадає потреба враховувати загальний інтер'єр приміщення, в якому він буде розташовуватися.

      Можна розглянути й варіант монтажу електрокаміна у підготовлену фальш-стіну з гіпсокартону. Оформлений таким чином камін, буде надійно зафіксований і матиме ефектний вигляд. Зауважимо, що це не вимагає значних фінансових витрат і буде актуальним, якщо створюєте інтер'єр у стилі мінімалізму.

      Підібрати відповідну модель електрокамінів Вам допоможуть офіційні представники фірми Dimplex. Переглянути моделі можна на сайті Dimplex.ua або наживо у Києві на вулиці Обсерваторній, 13/15. Телефон: (044)-592-90-50.

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      Теги: Новини нерухомості Побутова техніка Ремонт
      Джерело: 24 канал
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