20:13
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Штучний інтелект
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Електрокар Tesla потрапив у смертельну аварію

699 Читать новость на русском
Електрокар Tesla потрапив у ДТП
Електрокар Tesla потрапив у ДТП / teslarati.com

У Флориді трапилась смертельна аварія за участю електрокара Tesla Model S. У ДТП загинуло двоє підлітків.

Про це пише видання Reuters.

Електрокар на великій швидкості врізався з бетонну стіну і загорівся.

Читайте також: Tesla спричинила моторошну ДТП: електрокар розірвало навпіл

Наразі місцева прокуратура збирає всю інформацію про трагічну ДТП. Для розслідування інциденту рада відправила чотирьох детективів.

Тим часом представники Tesla заявили, що малоймовірно, аби автопілот був увімкнений під час інциденту. Щоправда додали, що не бачили журналу автомобіля.

"Ми ще не отримали журнали транспортного засобу, та інформація, якою ми володіємо, вказує на високу швидкість і на те, що автопілот не був задіяний під час аварії", – сказано у повідомленні Tesla.

Нагадаємо, у березні цього року в аварію зі смертельним результатом потрапив електрокар Tesla Model X, тоді компанія також підтвердила, що автопілот був включений під час зіткнення. Автомобіль був налаштований так, щоб ігнорувати дрібні предмети на трасі, наприклад сміття. Однак, ця функція дала збій, тож коли автопілот побачив жінку, він вирішив не гальмувати.

Теги: Аварії та ДТП Новини США Техно Tesla Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 53
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 267
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1861
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1139
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 463
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук