Електрокар Tesla потрапив у смертельну аварію

У Флориді трапилась смертельна аварія за участю електрокара Tesla Model S. У ДТП загинуло двоє підлітків.

Про це пише видання Reuters.

Електрокар на великій швидкості врізався з бетонну стіну і загорівся.

Читайте також: Tesla спричинила моторошну ДТП: електрокар розірвало навпіл

Наразі місцева прокуратура збирає всю інформацію про трагічну ДТП. Для розслідування інциденту рада відправила чотирьох детективів.

Тим часом представники Tesla заявили, що малоймовірно, аби автопілот був увімкнений під час інциденту. Щоправда додали, що не бачили журналу автомобіля.

"Ми ще не отримали журнали транспортного засобу, та інформація, якою ми володіємо, вказує на високу швидкість і на те, що автопілот не був задіяний під час аварії", – сказано у повідомленні Tesla.

Нагадаємо, у березні цього року в аварію зі смертельним результатом потрапив електрокар Tesla Model X, тоді компанія також підтвердила, що автопілот був включений під час зіткнення. Автомобіль був налаштований так, щоб ігнорувати дрібні предмети на трасі, наприклад сміття. Однак, ця функція дала збій, тож коли автопілот побачив жінку, він вирішив не гальмувати.