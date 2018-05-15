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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Електромобіль Tesla на автопілоті в'їхав у пожежну машину

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Електромобіль Tesla на автопілоті в'їхав у пожежну машину
Електромобіль Tesla на автопілоті в'їхав у пожежну машину / Фото з відкритих джерел

Інцидент стався в американському штаті Юта. Під часу рух на автопілоті електромобіль Tesla в'їхав в машину пожежної команди.

Про це повідомляє телеканал новин "112-Україна" з посиланням на Associated Press.

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За даними агентства, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Система автопілота Tesla використовує радар, камери з 360-градусною видимістю і датчиками для виявлення прилеглих автомобілів і об'єктів. Система дозволяє електромобілю автоматично змінювати смугу руху, паркуватися і уникати зіткнень.

Проте, представники компанії неодноразово попереджали власників електромобілів Tesla, що при використанні автопілота, вони все одно повинні бути уважними і стежити за дорогою.

Нагадаємо, у березні цього року в аварію зі смертельним результатом потрапив електрокар Tesla Model X, тоді компанія також підтвердила, що автопілот був включений під час зіткнення. Автомобіль був налаштований так, щоб ігнорувати дрібні предмети на трасі, наприклад сміття. Однак, ця функція дала збій, тож коли автопілот побачив жінку, він вирішив не гальмувати.

Теги: Техно Новини США Аварії та ДТП Tesla
Джерело: 24 Канал
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