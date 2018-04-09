Електромобільне майбутнє "роздерибанили": літієве родовище передали людям Кононенка

Державна служба геології та надр 21 лютого видала ТОВ "Петро-Консалтінг" спеціальний дозвіл на видобування літієвих руд на Шевченківському родовищі літію, що розташоване у Великоновосілківському районі Донецької області.

В Україні є 3 розвіданих родовища літію: одне у Донецькій області та два у Кіровоградській. Ще декілька нерозвіданих у Житомирській, Запорізькій областях та у Кременчуцькому районі.

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Ведуться перемовини з європейськими, американськими та азійськими компаніями, які займаються видобутком металів і виробництвом батарей щодо виробництва електрокарів,

– сказав помічник міністра інфраструктури Олександр Озеран.

Та поки в міністерстві мріють про виробництво нових технологій, літійні родовища були передані без конкурсу, за старими схемами.

Так фірма "Петро-Консалтінг" отримала спецдозвіл на 20 років. Станом на 01.01.2018 Шевченківське родовище не розроблялось.

Відзначимо, що 2 березня Кіровоградська облрада погодила ТОВ "Петро-Консалтінг" надання спецдозволу на видобування літієвих руд ділянки Добра, розташованої на території Добровеличківського району.

Засновниками ТОВ "Петро-Консалтінг" значаться Олег Большаков зі Львова та Микола Єсипенко з Києва. Керівником фірми є Ігор Коломієць.

У держреєстрі Мін’юсту у ТОВ "Петро-Консалтінг" зазначено номер телефону, який вказаний також у ТОВ "Чарівний маєток". Засновником цієї фірми є Тарас Ігнащенко, син Володимира Ігнащенка – радника міністра енергетики Ігоря Насалика.

Володимир Ігнащенко курував роботу конкурсної комісії з відбору інвестора по видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Донецькій та Харківській областях.

Володимир Ігнащенко прописаний у Києві в сусідній квартирі з нардепом Ігорем Кононенком на вул. Рейтарській. У 2016 році журналісти зафіксували Ігнащенка серед тих, хто зустрічав Кононенка в аеропорту "Жуляни".

Нардеп Вікторія Войціцька раніше відмітила спільність інтересів Ігнащенка і Кононенка по переподілу ринку видобутку газу. За її словами, Ігнащенко виступає за те, що державна компанія "Укргазвидобування" має віддати свої найперспективніші родовища в Договір про розподіл продукції.

У свою чергу "саме пан Кононенко вже більше року намагається провести через парламент законопроект про Договір про розподіл продукції", – вказує Войціцька.

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