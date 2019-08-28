Електронна сигарета раптово вибухнула у сумці чоловіка, він отримав травми: фото

У Києві на проспекті Перемоги стався нещасний випадок. Пасажир їхав в автомобілі Skoda і під час руху у нього в сумці вибухнула електронна сигарета.

Водій швидко зупинив автомобіль та викликав патрульних і медиків, бо пасажир отримав травми. Патрульні надали травмованому чоловіку домедичну допомогу.

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У потерпілого пасажира були опіки кінцівок обох рук. Медики забрали чоловіка до опікового відділення лікарні для детального огляду.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Важливо! Електронна сигарета – це альтернатива простим цигаркам. Існує думка, що вейп безпечний для здоров'я. Що потрібно знати про електронні сигарети – читайте за посиланням.

До речі у США уже зафіксували смертельний випадок від захворювання, викликаного курінням електронної сигарети. У штаті Іллінойс подвоїлася кількість госпіталізованих людей, у яких виявлено проблеми з диханням внаслідок куріння електронних сигарет.

Загалом у США з 28 червня по 15 серпня було зафіксовано 94 випадки легеневих захворювань серед молодих споживачів електронних сигарет, причому 30 з них у Вісконсині.