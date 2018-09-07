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Електронні постанови: до кінця року Нацполіція перейде на нову систему

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Національна поліція перейде на електронні постанови
Національна поліція перейде на електронні постанови / 24 Канал

Застосування електронних постанов допоможе викорінити корупцію. Ця система є сучасним та ефективним інструментом притягнення порушника до відповідальності.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

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Зазначається, що 7 вересня голова Національної поліції України Сергій Князєв провів виїзну нараду з керівниками центрального апарату та територіальних підрозділів. 

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Князєв провів виїзну нараду з начальниками територіальних підрозділів 

Князєв зобов'язав керівників низки департаментів та відомств підготувати необхідну документацію для переходу усієї поліцейської системи на електронні постанови.

Потрібно забути старий радянський протокол, який є корупційною складовою. Це достатньо ефективна та сучасна система притягнення правопорушника на місці скоєння правопорушення,
– наголосив Сергій Князєв.

поліція, національна поліція, електронні постанови
Очільник нацполіції має намір перевести систему національної поліції на електронні постанови

Також під час зустрічі заступник очільника Національної поліції Олександр Фацевич наголосив, що формат підготовки поліцейських ГРПП (групи реагування патрульної поліції, – 24 Канал) змінено. За домовленістю з представниками ICTAP з вересня цього року розпочинається підготовка кандидатів на посади поліцейських на базі Академії патрульної поліції за єдиним уніфікованим стандартом підготовки патрульного поліцейського. Навчання кандидатів триватиме 4 місяці. Перший набір становитиме 48 кандидатів.

Що таке ІСТАР?Міжнародна організація зі Сполучених Штатів Америки спеціалісти якої займаються розробкою та реалізацією навчальних комплексів, методик, тестувань та тренінгів. Є постійними учасниками навчань та атестації особового складу та нових співробітників Національної поліції України. Зокрема нові члени патрульної поліції після проходження тестів отримують сертифікат зразка ІСТАР.

Теги: Новини України Поліція Сергій Князєв
Джерело: 24 Канал
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