Першого серпня набули чинності зміни до закону "Про виконавче провадження", яким введено можливість направляти приватним та державним виконавцям виконавчі документи в електронній формі.

Як ця законодавча новація вплине на порушників ПДР та що таке електронний виконавчий документ, – журналістці 24 каналу розповідає голова ГО "Бюро приватних виконавців України" Ярослав Бережний.

Пришвидшити стягнення штрафів

Напередодні літньої відпустки Верховна Рада в цілому ухвалила зміни до закону "Про виконавче провадження" щодо запровадження електронної форми виконавчого документа. За цей законопроєкт (3707) проголосувало 321 народних обранця.

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До набуття ним чинності виконавчі документи могли пред'являти до примусового виконання лише в паперовому вигляді. Дехто з порушників ПДР цим користувався.

Як пояснює Ярослав Бережний, органи державної виконавчої служби не могли приймати до виконання постанови патрульної поліції, сформовані автоматично в електронному вигляді. А все тому, що вони не відповідали чинному законодавству.

Що таке виконавчий документ? Це виконавчі листи, видані судами на виконання судових рішень, судові накази, ухвали, виконавчі написи нотаріусів, постанови у справах про адміністративні правопорушення, рішення ЄСПЛ та інших міжнародних органів, а також інші рішення державних органів або посадовців.

До ухвалення Верховною Радою законопроєкту про електронний варіант виконавчого документу, в законі "Про виконавче провадження" про нього навіть не згадувалось.

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Водночас, згідно з Інструкцією з організації примусового виконання рішень, заява про примусове виконання рішення подається до приватних чи державних виконавців в письмовій формі з оригіналом (дублікатом) виконавчого документу. А якщо виконавчий документ не відповідає цим вимогам, його мали повертати стягувачу без прийняття до виконання.

Виконавці починали примусове виконання рішення на підставі оригіналу чи дублікату виконавчого документа за письмовою заявою стягувача. Примусове виконання рішень за електронним виконавчим документом із застосуванням кваліфікованого підпису та електронної печатки законодавством не передбачалось, – пояснює Ярослав Бережний.

Слід зазначити, що у процесуальних кодексах вже були наявні відповідні приписи, що передбачали електронну форму виконавчого документа.

Так, відповідно до положень статті 431 Цивільного процесуального кодексу України, виконавчий документ вноситься до Єдиного державного реєстру виконавчих документів, а його копія тобто текст, що містить інформацію про веб-адресу такого документа у Єдиному державному реєстрі виконавчих документів, надсилається стягувачу на його офіційну електронну адресу, або, у разі її відсутності, рекомендованим чи цінним листом.

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Оскільки направлення судами виконавчих документів в електронній формі буде здійснюватися лише після початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), яка станом на сьогодні не введена в експлуатацію в повному обсязі, виконавчі документи судами зараз видаються лише в паперовій формі, як це передбачено перехідними положеннями процесуальних кодексів.

Таким чином, до ухвалення змін щодо запровадження електронної форми виконавчого документа, існувала певна прогалина у спеціальному законі, що регулює примусове виконання рішень.

Окрім цього, цими змінами введено можливість аби держоргани могли направляти до органів Державної виконавчої служби, виконавчі документи, рішення яких підлягають примусовому виконанню.



Ярослав Бережний позитивно оцінює введення електронного виконавчого документа / Фото з Facebook

Аби ці зміни було реалізовано на практиц,і Міністерством юстиції України має бути визначений порядок пред’явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа.

В законі "Про виконавче провадження" містяться певні вимоги до виконавчих документів. Зокрема, в статті 3 закону зазначено: "Виконавчий документ підписується уповноваженою посадовою особою із зазначенням його прізвища та ініціалів і скріплюється печаткою. Скріплення виконавчого документа печаткою із зображенням Державного Герба України є обов’язковим, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, згідно із законом зобов’язаний мати таку печатку".

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Проблемою багатьох постанов про накладення адміністративного штрафу, складених працівниками органів патрульної поліції, полягала у відсутності на таких постановах проставленої печатки із зображенням Державного Герба України.

Зазначене порушення є підставою для повернення органом ДВС такої постанови без прийняття до виконання, оскільки вона не відповідає вимогам закону,

– говорить Бережний.

Законодавче виправлення помилок

Про ці недоліки знали не лише юристи, а й чимало порушників ПДР, які й користувались прогалиною та уникали сплати штрафів.

Аби виправити цю законодавчу прогалину Комітет Верховної Ради з питань правової політики зареєстрував у парламенті законопроєкт 3707, який депутати й ухвалили.

Суть закону полягає в тому, що відтепер електронний виконавчий документ про стягнення штрафу надходитиме у виконавчу службу протягом кількох хвилин, а не тижнів.

Направлення постанов про накладення адміністративних штрафів в електронному виді матиме багато позитивних наслідків,

– переконує Ярослав Бережний.

По-перше, суттєве пришвидшення моменту отримання органами державної виконавчої служби постанови, значно скоротить час між накладенням штрафу та його фактичної сплати, неналежно від бажання порушника.

По-друге, направлення документів засобами електронно-цифрового зв’язку дозволить зекономити кошти, які б були витрачені на їх роздруківку та надсилання поштою.



Уникнути сплати штрафів за порушення ПДР – не вийде / Фото 24 каналу

По-третє, підписання кваліфікованим електронним цифровим підписом виконавчого документа дає змогу пересвідчитися, що в процесі пересилання до нього не були внесені зміни. Це дозволить не допустити пошкодження, знищення чи втрати відповідного виконавчого документа, та, як вбачається, дещо спростить ведення обліку виконавчих документів органами поліції та ДВС.

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Однак, Ярослав Бережний зауважує, що впровадження електронної форми виконавчого документу не усуне всіх помилок, що допускаються при складенні постанов про накладення адміністративних штрафів. Так, наприклад, якщо у постанові не вкажуть дату народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків порушника, тоді в подальшому його не зможуть ідентифікувати та, відповідно, він уникне юридичної відповідальності.

Водночас, прискорення обміну документами між органами поліції та ДВС дозволить значно спростити процес приведення постанов у відповідність законодавству та їх прийняття до примусового виконання.