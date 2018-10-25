Електронний квиток – е-квиток – має запрацювати в Києві з 1 листопада. В чому його переваги та як він працюватиме – з'ясували журналісти 24 каналу.

Міський голова Києва Віталій Кличко запевнив, що електронний квиток буде єдиним для всіх видів комунального громадського транспорту міста і ним буде "дуже зручно користуватися". До кінця жовтня столичні комунальники мають завершити процес встановлення валідаторів – пристроїв, які будуть здійснювати власне розрахунок за проїзд. А далі – суцільна зручність для пасажирів. Принаймні, так воно виглядає в теорії.

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Як діятиме е-квиток

У кожному автобусі, тройлебусі і трамваї буде встановлено 3-5 валідаторів, у залежності від розміру транспортного засобу.

Розплатитися за поїздку можна буде:

1. Спеціальним талончиком з QR-кодом. Продаватимуть такі в IBox (які мають встановити на кожній зупинці), банківських терміналах, кіосках "Союздрук" та Т-кіосках.

2. Спеціальною пластиковою карткою – подібною до карток метро (але не тією ж самою). Придбавши таку картку, на неї можна буде "закинути" гроші за певну кількість поїздок. Чим більше поїздок – тим дешевший проїзд, як і у метро.

3. Банківською карткою. З 31 березня обіцяють розрахунок також картками з системою PayPass і PayWay.

4. "Карткою киянина". З нею кожен проїзд коштуватиме на 50 копійок менше.

З 1 листопада почнеться тестовий період е-квитка. Триватиме він, орієнтовно, три місяці.

Ціна е-квитка

Разовий проїзд – 8 гривень. Поки що жодних наступних підвищень у КМДА не анонсували. До всього – будуть "знижки" для тих, хто оплачуватиме велику кількість поїздок, та для власників "Картки киянина".

Спеціальну пластикову картку (без записаних поїздок) потрібно буде придбати окремо, попередньо її вартість 40-50 грн – це одноразова плата за придбання.

Що буде з пільговиками?

Щодо дії пільгового проїзду, користування проїзними квитками – немає жодної інформації про те, що їх скасують. Електронний квиток – це просто нова сучасна форма оплати проїзду, а не зміна системи.

Очікується, що е-квиток міська влада Києва презентуватиме офіційно. Тоді журналісти 24 каналу з'ясують – чи є тут нюанси і "підводні камені".

Нагадаємо, на початку 2017 року Верховна Рада прийняла закон, за яким систему електронного квитка в громадському транспорті зможе впровадити будь-яке місто, виходячи із власних потреб і побажань мешканців, а не за вказівкою "згори".

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