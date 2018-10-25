18:33
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: як це буде

      1668 Читать новость на русском
      Київ скоро платитиме за проїзд у електронному вигляді
      Київ скоро платитиме за проїзд у електронному вигляді / 24 канал

      Електронний квиток – е-квиток – має запрацювати в Києві з 1 листопада. В чому його переваги та як він працюватиме – з'ясували журналісти 24 каналу.

      Міський голова Києва Віталій Кличко запевнив, що електронний квиток буде єдиним для всіх видів комунального громадського транспорту міста і ним буде "дуже зручно користуватися". До кінця жовтня столичні комунальники мають завершити процес встановлення валідаторів – пристроїв, які будуть здійснювати власне розрахунок за проїзд. А далі – суцільна зручність для пасажирів. Принаймні, так воно виглядає в теорії.

      Читайте також: Е-квиток вже працює в Житомирі 

      Як діятиме е-квиток

      У кожному автобусі, тройлебусі і трамваї буде встановлено 3-5 валідаторів, у залежності від розміру транспортного засобу.

      Розплатитися за поїздку можна буде:

      1. Спеціальним талончиком з QR-кодом. Продаватимуть такі в IBox (які мають встановити на кожній зупинці), банківських терміналах, кіосках "Союздрук" та Т-кіосках.

      2. Спеціальною пластиковою карткою – подібною до карток метро (але не тією ж самою). Придбавши таку картку, на неї можна буде "закинути" гроші за певну кількість поїздок. Чим більше поїздок – тим дешевший проїзд, як і у метро.

      3. Банківською карткою. З 31 березня обіцяють розрахунок також картками з системою PayPass і PayWay.

      4. "Карткою киянина". З нею кожен проїзд коштуватиме на 50 копійок менше.

      З 1 листопада почнеться тестовий період е-квитка. Триватиме він, орієнтовно, три місяці.

      Ціна е-квитка

      Разовий проїзд – 8 гривень. Поки що жодних наступних підвищень у КМДА не анонсували. До всього – будуть "знижки" для тих, хто оплачуватиме велику кількість поїздок, та для власників "Картки киянина".

      Спеціальну пластикову картку (без записаних поїздок) потрібно буде придбати окремо, попередньо її вартість 40-50 грн – це одноразова плата за придбання.

      Що буде з пільговиками?

      Щодо дії пільгового проїзду, користування проїзними квитками – немає жодної інформації про те, що їх скасують. Електронний квиток – це просто нова сучасна форма оплати проїзду, а не зміна системи.

      Очікується, що е-квиток міська влада Києва презентуватиме офіційно. Тоді журналісти 24 каналу з'ясують – чи є тут нюанси і "підводні камені".

      Нагадаємо, на початку 2017 року Верховна Рада прийняла закон, за яким систему електронного квитка в громадському транспорті зможе впровадити будь-яке місто, виходячи із власних потреб і побажань мешканців, а не за вказівкою "згори".

      Читайте детальніше: Єдиний електронний квиток: що це таке і як це функціонуватиме в Україні

      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Публікації Новини Києва Статті Гроші Транспорт е-квиток
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 25 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      На пляжах Одеси радять тимчасово не купатися: названо причину
       14 серпня 2017 , 23:00
      "Ми разом". Медик-волонтер розповів про роботу в АТО та настрої бійців на передовій
       18 грудня 2014 , 23:35
      Україна може зіграти з Косово в Болгарії або Туреччині, – ЗМІ
       23 серпня 2016 , 15:33
      Український форвард перебрався до Франції
       14 червня , 15:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук