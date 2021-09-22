Електросамокати зникнуть із вулиць Дніпра: забиратимуть на штрафмайданчик

У Дніпрі орендні електросамокати міжнародних компаній почнуть забирати на штрафмайданчики. Там вони будуть стояти до моменту, поки не з'являться їхні власники.

Це пояснюють небажанням компаній сплачувати податки за свою діяльність. Відповідне рішення ухвалили на сесії міськради Дніпра 22 вересня.

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Існують лише в інтернеті

Мовиться не лише про електросамокати, а й інші пристрої для пересування. Зокрема, забиратимуть із вулиць сегвеї та гіроскутери.

Це рішення прокоментував мер Дніпра Борис Філатов. Він сказав, що наразі в місто зайшли транснаціональні компанії, які існують лише в інтернеті. При цьому підприємці нібито не сплачують податки до міського бюджету. Проте невідомо, про які саме компанії говорив мер.

Вони розкидали ці електросамокати вулицями, та коли до них звернулися співробітники мерії, ніхто не відповідав ані на дзвінки, ані на емейли. Тобто вони працюють, а власників нема. Тому все, що перебуває на вулицях без документів, – це знахідка,

– сказав Філатов.

Також мер додав, що електросамокати будуть забирати на майданчик для тимчасового зберігання. Якщо їх власники прийдуть і погодяться платити податки, пристрої повернуться на вулиці міста.

Не надто підходять для України

Слід зауважити, що дедалі частіше самокати в Україні розглядають, як проблему. Хоч цей вид транспорту є екологічним, мобільними та зручним, він виявився досить небезпечним для всіх учасників руху.

Інфраструктура більшості українських міст взагалі не пристосована навіть до велосипедів, не говорячи вже про нові засоби пересування, які стали популярними. Окрім цього, в нашому законодавстві навіть не визначений правовий статус електросамокатів.