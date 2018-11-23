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      Електростанції хочуть підняти тариф на світло в Україні

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      Електростанції хочуть підняти тариф на світло в Україні
      Електростанції хочуть підняти тариф на світло в Україні / Ілюстративне фото

      Енергогенеруючі компанії України хочуть ухвалити рішення про зростання тарифу на електроенергію для споживачів на близько 15%. Так, вартість світла може рости вже з 1 січня 2019 року.

      Про це розповіла голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко, повідомляє "Громадське".

      Зокрема, відповідні пропозиції до Нацкомісії надіслали "Енергоатом", "Укргідроенерго" та власники українських теплоелектростанцій.

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      Сьогодні (23 листопада) розглядатимемо тарифи для генеруючих підприємств. Якщо врахувати подані пропозиції – оптова ринкова ціна електричної енергії з початку 2019 року зросте більше ніж на 15%, – сказала Кривенко.

      Зокрема, "Енергоатом", який керує українськими атомними електростанціями, хоче підвищити вартість атомної електроенергії на 65%. За словами голови НКРЕКП, це призведе до того, що рентабельність таких електростанцій складе 38% і вони за рік зможуть отримати додатково 27 мільярдів гривень.

      Водночас "Укренерго", що керує гідроелектростанціями України, хоче підняти вартість своєї енергії на 46%, а українські теплоелектростанції – на 21%.

      "Прийматимемо рішення, захищаючи інтереси споживача", – наголосила Кривенко.

      Теги: Новини політики Новини України Електроенергія комунальні послуги Тарифи Гроші
      Джерело: 24 Канал
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