Енергогенеруючі компанії України хочуть ухвалити рішення про зростання тарифу на електроенергію для споживачів на близько 15%. Так, вартість світла може рости вже з 1 січня 2019 року.

Про це розповіла голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко, повідомляє "Громадське".

Зокрема, відповідні пропозиції до Нацкомісії надіслали "Енергоатом", "Укргідроенерго" та власники українських теплоелектростанцій.

Читайте також: Обленерго реформують: коли і скільки платитимемо по-новому

Сьогодні (23 листопада) розглядатимемо тарифи для генеруючих підприємств. Якщо врахувати подані пропозиції – оптова ринкова ціна електричної енергії з початку 2019 року зросте більше ніж на 15%, – сказала Кривенко.

Зокрема, "Енергоатом", який керує українськими атомними електростанціями, хоче підвищити вартість атомної електроенергії на 65%. За словами голови НКРЕКП, це призведе до того, що рентабельність таких електростанцій складе 38% і вони за рік зможуть отримати додатково 27 мільярдів гривень.

Водночас "Укренерго", що керує гідроелектростанціями України, хоче підняти вартість своєї енергії на 46%, а українські теплоелектростанції – на 21%.

"Прийматимемо рішення, захищаючи інтереси споживача", – наголосила Кривенко.