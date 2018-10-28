28 жовтня українська тенісистка Еліна Світоліна здобула феєричну перемогу у драматичному фіналі Підсумкового турніру WTA у Сінгапурі. Що треба знати про найтитулованішу українську тенісистку.

Українка впевнено крокує щаблями кар'єрної драбини, завойовуючи все нові нагороди та титули.

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Що варто знати про успіхи Еліни Світоліної?

Вона народилась у спортивній сім'ї і задатки стати успішною спортсменкою у ній батьки бачили ще з дитинства.

У 2007 сім'я Світоліних переїжджає з Одеси до Харкова, де 13-річна Еліна стала вихованкою авторитетного спеціаліста в українському тенісі Андрія Луценка.

Пізніше їй поталанило навчатись в академії відомої бельгійської тенісистки, олімпійської чемпіонки Жустін Енен.



Жустін Енен та Еліна Світоліна

У 16 – Світоліна стала другою українкою (першою була Катерина Бондаренко), яка перемогла на юніорському Ролан Гарросі.

Свій перший дорослий турнір Еліна виграла вже у 19. Тоді, у 2013-му, вона завоювала свій перший титул в дорослому турі WTA, ставши володаркою Кубка Баку, а вже через рік зуміла його захистити.

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2014-2017 стали наразі найпліднішими роками в кар'єрі української тенісистки. За цей час вона понад 10 разів перемагала в матчах проти суперників із ТОП-10 світового рейтингу.

На Олімпійських іграх 2016 в Ріо-де-Жанейро Світоліній вдалось здолати тодішню першу ракетку світу Серену Вільямс.



Еліна Світоліна здолала Серену Вільямс на Олімпіаді в Ріо

А після Олімпіади українці вдавалось тричі обігравати нову найкращу тенісистку світу німкеню Анжелік Кербер.

У 2017-му Еліна не зупинялась на досягнутому. З початку року їй вдалось перемогти одразу на 5 турнірах в Тайпеї, Дубаї, Стамбулі, Римі і в Торонто.

Grazie Roma️? #8 @internazionalibnlditalia Допис, поширений Elina Svitolina?? (@elisvitolina) Тра 21, 2017 о 8:32 PDT

Січень 2017-го вона розпочала з нового досягнення для жіночого тенісу України – вперше в історії українка піднялась на високу 13-ту сходинку в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації. Проте, як виявилось згодом, для Світоліної це була далеко не межа.

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Вже у травні вона стала шостою найкращою у світі, а у серпні повторила досягнення найкращого українця Андрія Медведєва і увірвалась у ТОП-5 найсильніших тенісисток світу, зайнявши четверту сходинку. А напередодні свого дня народження, 11 вересня 2017, Світоліна встановила абсолютний рекорд в історії українського тенісу – вона зайняла третє місце в одиночному розряді у міжнародному рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Такої високої позиції українці не займали ані в жіночому, ані в чоловічому тенісі.

На початку вересня 2017-го українці вдалося побити ще один рекорд титулованого Андрія Медведєва, але вже в іншій категорії – за сумою преміальних.



Еліна Світоліна – найбільш високооплачувана тенісистка в історії України

За підрахунками фахівців, станом на 2017 сума усіх її призових з початку кар'єри становила приблизно 7 мільйонів доларів США. В той час, як Андрій Медведєв за свою кар'єру загалом заробив 6 721 598 американських доларів. Він, до слова, повісив ракетку на цвях ще у далекому 2001-му.

Однією з гучних перемог Світоліної торік став тріумф 13 серпня над титулованою тенісисткою з Данії Каролін Возняцкі. Тоді українка завоювала Кубок турніру Premier 5 у канадському Торонто.

Дивіться переможну партію Еліни Світоліної над Каролін Возняцкі:

Кубок з Торонто став п’ятим трофеєм в сезоні і українка у свої 23 аж ніяк не планувала зупинятись.

Сезон 2018 року Світоліна розпочала, вигравши турнір Brisbane International в Австралії.

У чвертьфіналі та півфіналі цього змагання українка обіграла двох суперниць із першої десятки світового рейтингу.

Після Australian Open 2018 Світоліна знову міцно закріпилась на третій сходинці WTA – рейтингу найсильніших тенісисток планети. Що цікаво, в 1/16 цього турніру було українське дербі, де Еліна Світоліна перемогла 15-річну українську сенсацію Марту Костюк.



Дві українки Еліна Світоліна та Марта Костюк зійшлись в 1/16 Australian Open 2018//Getty images

У лютому вдруге поспіль вона тріумфувала на Dubai Tennis Championships, у фіналі якого легко здолала росіянку Дарію Касаткіну.

У травні 2018-го Еліна Світоліна вдруге поспіль виграла Italian Open, у вирішальному поєдинку познущавшись над першою ракеткою світу Сімоною Халеп.

На початку вересня стало відомо, що Еліна Світоліна попрощалась зі своїм тренером Тьєррі Асьоном.

Українка співрацювала з французом понад півтора року і саме за час їхньої спільної роботи їй вдавалось підніматись у топ-3 світового рейтингу.

months of teamwork, and No. of the WTA ranking - thank you Thierry for the great work and excellent atmosphere!



It's time to move further and I wish @thierryascione luck and success pic.twitter.com/UgGys4uZ3g — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 6 вересня 2018 р.

На початку року Еліна зізналась, що зараз її серце вільне. Тривалий час українська тенісистка зустрічалась з англійським спортсменом Рісом Топлі.

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Зараз Світоліна часто бере участь у рекламних кампаніях, знімається для глянцевиху журналів і знаходить час для відпочинку, про що регулярно звітує на своїй сторінках у соцмережах.

28 жовтня 2018 року Еліна Світоліна стала переможницею Підсумкового турніру WTA у Сінгапурі. Вона другою чемпіонкою (після Серени Вільямс) в історії цього турніру, яка не програла жодного матчу.



Еліна Світоліна здобула перемогу на Підсумковому турнірі WTA 2018

Хто така Еліна Світоліна: дивіться відео