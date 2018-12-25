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      Еліна Світоліна ефектно продемонструвала свої м'язи: відео

      230 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна / InSports.Men

      Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна продовжує плідно готуватися до старту нового сезону.

      Найкраща українська тенісистка проводить багато тренувань у тренажерному залі.

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      Еліна у своєму Instagram поділилася відео після одного з тренувань. Світоліна, як професійна бодибілдерка, показала свої м'язи рук та плечей.

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Before .... and after Xmas feels ?

      Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

       

      Нагадаємо, що Еліна також виставила в соціальні мережі відео запального танцю під час тренування.

      Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
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