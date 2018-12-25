Еліна Світоліна ефектно продемонструвала свої м'язи: відео
Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна продовжує плідно готуватися до старту нового сезону.
Найкраща українська тенісистка проводить багато тренувань у тренажерному залі.
Читайте також: Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
Еліна у своєму Instagram поділилася відео після одного з тренувань. Світоліна, як професійна бодибілдерка, показала свої м'язи рук та плечей.
Нагадаємо, що Еліна також виставила в соціальні мережі відео запального танцю під час тренування.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Баскетбол: Тріумфальна серія "Сан-Антоніо" сягнула 9 матчів5 квітня 2012 , 11:43
Затримано хуліганів, через яких зупинили матч "Україна - Македонія"13 жовтня 2014 , 21:02
Тернопіль, Черкаси, Запоріжжя і Полтава мають шанс прийняти матчі єврокубків19 травня 2015 , 18:51