Еліна Світоліна ефектно продемонструвала свої м'язи: відео

Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна продовжує плідно готуватися до старту нового сезону.

Найкраща українська тенісистка проводить багато тренувань у тренажерному залі.

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Еліна у своєму Instagram поділилася відео після одного з тренувань. Світоліна, як професійна бодибілдерка, показала свої м'язи рук та плечей.

Нагадаємо, що Еліна також виставила в соціальні мережі відео запального танцю під час тренування.