Еліна Світоліна може очолити світовий рейтинг за підсумками Australian Open-2019

Одразу 10 тенісисток, серед яких є одна українка, можуть змістити румунку Сімону Халеп з першого рядка рейтингу WTA за результатами Відкритого чемпіонату Австралії – Australian Open-2019

Серед них – Анжелік Кербер (Німеччина), Каролін Возняцкі (Данія), Слоан Стівенс (США), Еліна Світоліна (Україна), Наомі Осака (Японія), Петра Квітова (Чехія), Кароліна Плішкова (Чехія), Кікі Бертенс (Нідерланди), Дарія Касаткіна (Росія) і Аріна Соболенко (Білорусь).

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Як тільки Халеп вийде на матч першого кола проти естонки Кайї Канепі, Касаткіна і Возняцкі вийдуть з боротьби за першу сходинку. У тому випадку, якщо Халеп переможе Канепі, на лідерство в рейтингу перестане претендувати і Аріна Соболенко. Всі інші тенісистки повинні проходити мінімум до чвертьфіналу для отримання можливості обійти Сімону.

Нагадаємо, що протягом 2018 року лише Сімона Халеп і Каролін Возняцкі очолювали рейтинг WTA.

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